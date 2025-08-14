Zenith Project Rilis Single Semangat Merah Putih Sebagai Persembahan untuk HUT Kemerdekaan RI ke-80

Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
GRUP band independen asal Indonesia, Zenith Project, resmi merilis single terbaru bertajuk Semangat Merah Putih, sebuah lagu yang didedikasikan untuk seluruh pejuang bangsa dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.
Lagu ini merupakan bentuk penghormatan dan dukungan kepada para atlet, prajurit, relawan, dan semua individu yang berjuang mewakili Indonesia di berbagai medan.
Dengan lirik yang kuat dan aransemen yang menggugah, lagu Semangat Merah Putih menyuarakan semangat persatuan, keberanian, dan cinta Tanah Air.
"Kami ingin lagu ini menjadi penyemangat bagi siapa pun yang sedang berjuang demi Indonesia. Lagu ini adalah bentuk dukungan kami sebagai musisi, bahwa mereka tidak sendiri. Seluruh bangsa ada di belakang mereka," ujar para personel Zenith Project.
Zenith Project dikenal melalui karya-karya orisinal seperti Singgasana, Runtuhkan, dan Who's There. Mereka terbilang aktif membangun komunitas pendengar melalui kanal YouTube dan media sosial.
Grup ini mengusung gaya musik rock alternatif dengan sentuhan pop modern, menjadikan karya mereka relevan dan mudah diterima lintas generasi.
Lirik lagu Semangat Merah Putih menekankan nilai-nilai perjuangan dan solidaritas, dengan baris seperti, "Tak ada yang tak mungkin, jika kita bersatu" dan "Semangat pahlawan, takkan pernah pudar".
Lagu ini diharapkan menjadi anthem penyemangat dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini.
Single Semangat Merah Putih sudah tersedia dan dapat didengarkan di berbagai platform pemutar musik digital dan kanal resmi Zenith Project di YouTube, serta platform media sosial mereka. (Z-1)
Setelah lebih dari dua dekade vakum, unit metal legendaris asal Malang, Kastil, resmi kembali ke kancah musik ekstrem dengan merilis EP terbaru berjudul Shadows.
Dengan tempo yang upbeat dan nuansa yang didominasi EDM, Miss It tetap mempertahankan sentuhan khas Rouri404.
Di album Parah Max, Basboi juga menggunakan pendekatan berbeda dari karya-karyanya terdahulu. Kali ini, ia secara spontan menulis liriknya saat rekaman.
Masdddho memulai karier dari platform TikTok, mengunggah video cover dan karya-karya awalnya sebelum akhirnya merilis lagu-lagu original.
Menurut drummer The Adams, Gigih, aturan royalti bagus diterapkan untuk melindungi dan mengapresiasi karya serta pemilik karyanya.
Room for Someone dari Shakira Jasmine bercerita tentang seseorang yang menyisakan ruang untuk sosok yang sudah tak lagi bersama, namun tetap tak terlupakan.
Know You Naked adalah sebuah surat cinta yang puitis dan penuh kerentanan dengan kekuatan utamanya terletak pada vokal penuh emosi dari frontman LANY Paul Klein.
Allegori lewat interpretasi Peni merupakan ungkapan kepedihan yang tersimpan dan selalu tertutupi dengan kemasan yang berlawanan.
Lagu Orang Baru dari Hanin Dhiya ditujukan untuk siapapun yang masih bertahan dalam hubungan yang perlahan mulai terasa hambar, ketika perubahan sikap pasangan menimbulkan banyak prasangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved