Basuki Eka Purnama
14/8/2025 11:38
Zenith Project Rilis Single Semangat Merah Putih Sebagai Persembahan untuk HUT Kemerdekaan RI ke-80
Artwork untuk single Semangat Merah Putih dari Zenith Project(MI/HO)

GRUP band independen asal Indonesia, Zenith Project, resmi merilis single terbaru bertajuk Semangat Merah Putih, sebuah lagu yang didedikasikan untuk seluruh pejuang bangsa dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.

Lagu ini merupakan bentuk penghormatan dan dukungan kepada para atlet, prajurit, relawan, dan semua individu yang berjuang mewakili Indonesia di berbagai medan. 

Dengan lirik yang kuat dan aransemen yang menggugah, lagu Semangat Merah Putih menyuarakan semangat persatuan, keberanian, dan cinta Tanah Air.

"Kami ingin lagu ini menjadi penyemangat bagi siapa pun yang sedang berjuang demi Indonesia. Lagu ini adalah bentuk dukungan kami sebagai musisi, bahwa mereka tidak sendiri. Seluruh bangsa ada di belakang mereka," ujar para personel Zenith Project.

Zenith Project dikenal melalui karya-karya orisinal seperti Singgasana, Runtuhkan, dan Who's There. Mereka terbilang aktif membangun komunitas pendengar melalui kanal YouTube dan media sosial.

Grup ini mengusung gaya musik rock alternatif dengan sentuhan pop modern, menjadikan karya mereka relevan dan mudah diterima lintas generasi.

Lirik lagu Semangat Merah Putih menekankan nilai-nilai perjuangan dan solidaritas, dengan baris seperti, "Tak ada yang tak mungkin, jika kita bersatu" dan "Semangat pahlawan, takkan pernah pudar". 

Lagu ini diharapkan menjadi anthem penyemangat dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini.

Single Semangat Merah Putih sudah tersedia dan dapat didengarkan di berbagai platform pemutar musik digital dan kanal resmi Zenith Project di YouTube, serta platform media sosial mereka. (Z-1)
 



Editor : Basuki Eka Purnama
