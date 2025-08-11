Hanin Dhiya Rilis Single Orang Baru

Headline
HANIN Dhiya merilis single terbaru berjudul Orang Baru. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang karena tersisih dengan kehadiran orang lain dalam sebuah hubungan.
Lagu ini ditulis dan digarap Hanin bersama Farrell Ariega selaku produser sekaligus arranger. Lagu ini bukan hanya bercerita tentang rasanya diselingkuhi, tetapi juga tentang perasaan bingung saat mulai kehilangan tempat di hati seseorang.
"Lagu ini ditujukan untuk siapapun yang masih bertahan dalam hubungan yang perlahan mulai terasa hambar, ketika perubahan sikap pasangan menimbulkan banyak prasangka," kata Hanin Dhiya.
"Perubahan sikap yang tak pasti, lebih menyakitkan dari kata putus," lanjut penyanyi jebolan Rising Star Indonesia ini.
Single ini coba menyoroti rasa rapuh yang kerap terabaikan. Dalam lirik yang sederhana, Hanin Dhiya merangkum perasaan diam-diam tergantikan yang menjadi sebuah rasa sakit yang selalu membekas.
"Ketika seseorang hadir, bukan sekadar membawa luka, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan tempat kita sendiri dalam hubungan itu," jelasnya.
Secara musikal, Orang Baru membawa nuansa musik folk. Musik ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang baru bagi Hanin dibandingkan single yang pernah dirilisnya.
Single Orang Baru sudah bisa didengarkan di semua platform musik digital mulai 8 Agustus 2025. Termasuk dengan video musik resminya di YouTube Hanin Dhiya. (Z-1)
Allegori lewat interpretasi Peni merupakan ungkapan kepedihan yang tersimpan dan selalu tertutupi dengan kemasan yang berlawanan.
Rasa kagum Isyana Sarasvati terhadap Iwan Fals telah ditunjukkan berkali-kali dengan mengundang musisi kawakan itu sebagai bintang tamu dalam konser tunggalnya.
Video musik untuk single Jelek Tapi Lucu dari Oslo Ibrahim mengisahkan dua pria yang berusaha keras menarik perhatian seorang gadis, mulai dari adu gaya, adu aksi, hingga adu keberanian.
Iren Glory memaknai lagu Berkibarlah Bendera Negeriku sebagai lagu yang menunjukkan tentang rasa sayang dan rasa bangga terhadap Indonesia.
Kegelisahan terhadap maraknya tambang ilegal melandasi Methosa menulis dan merilis lagu Tarik Tambang.
Laufey juga mempersembahkan sebuah video klip yang digarap di tanah kelahirannya, Islandia, dan disutradarai langsung oleh saudari kembarnya sekaligus pengarah kreatifnya, Junia Lin.
