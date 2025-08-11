Hanin Dhiya Rilis Single Orang Baru

Hanin Dhiya(Instagram @hanindhiyaatys)

HANIN Dhiya merilis single terbaru berjudul Orang Baru. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang karena tersisih dengan kehadiran orang lain dalam sebuah hubungan.

Lagu ini ditulis dan digarap Hanin bersama Farrell Ariega selaku produser sekaligus arranger. Lagu ini bukan hanya bercerita tentang rasanya diselingkuhi, tetapi juga tentang perasaan bingung saat mulai kehilangan tempat di hati seseorang.

"Lagu ini ditujukan untuk siapapun yang masih bertahan dalam hubungan yang perlahan mulai terasa hambar, ketika perubahan sikap pasangan menimbulkan banyak prasangka," kata Hanin Dhiya.

"Perubahan sikap yang tak pasti, lebih menyakitkan dari kata putus," lanjut penyanyi jebolan Rising Star Indonesia ini.

Single ini coba menyoroti rasa rapuh yang kerap terabaikan. Dalam lirik yang sederhana, Hanin Dhiya merangkum perasaan diam-diam tergantikan yang menjadi sebuah rasa sakit yang selalu membekas.

"Ketika seseorang hadir, bukan sekadar membawa luka, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan tempat kita sendiri dalam hubungan itu," jelasnya.

Secara musikal, Orang Baru membawa nuansa musik folk. Musik ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang baru bagi Hanin dibandingkan single yang pernah dirilisnya.

Single Orang Baru sudah bisa didengarkan di semua platform musik digital mulai 8 Agustus 2025. Termasuk dengan video musik resminya di YouTube Hanin Dhiya. (Z-1)