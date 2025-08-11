Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Hanin Dhiya Rilis Single Orang Baru

Elang Riki Yanuar 
11/8/2025 09:22
Hanin Dhiya Rilis Single Orang Baru
Hanin Dhiya(Instagram @hanindhiyaatys)

HANIN Dhiya merilis single terbaru berjudul Orang Baru. Lagu ini menggambarkan perasaan seseorang karena tersisih dengan kehadiran orang lain dalam sebuah hubungan. 

Lagu ini ditulis dan digarap Hanin bersama Farrell Ariega selaku produser sekaligus arranger. Lagu ini bukan hanya bercerita tentang rasanya diselingkuhi, tetapi juga tentang perasaan bingung saat mulai kehilangan tempat di hati seseorang.

"Lagu ini ditujukan untuk siapapun yang masih bertahan dalam hubungan yang perlahan mulai terasa hambar, ketika perubahan sikap pasangan menimbulkan banyak prasangka," kata Hanin Dhiya.

Baca juga : Hanin Dhiya Rilis Single Aubade untuk Ibu

"Perubahan sikap yang tak pasti, lebih menyakitkan dari kata putus," lanjut penyanyi jebolan Rising Star Indonesia ini. 

Single ini coba menyoroti rasa rapuh yang kerap terabaikan. Dalam lirik yang sederhana, Hanin Dhiya merangkum perasaan diam-diam tergantikan yang menjadi sebuah rasa sakit yang selalu membekas.

Baca juga : Hanin Dhiya Luncurkan Single Bertahan Tanpa Arah

"Ketika seseorang hadir, bukan sekadar membawa luka, tetapi juga memaksa kita mempertanyakan tempat kita sendiri dalam hubungan itu," jelasnya. 

Secara musikal, Orang Baru membawa nuansa musik folk. Musik ini bisa dibilang merupakan sesuatu yang baru bagi Hanin dibandingkan single yang pernah dirilisnya. 

Single Orang Baru sudah bisa didengarkan di semua platform musik digital mulai 8 Agustus 2025. Termasuk dengan video musik resminya di YouTube Hanin Dhiya. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
