Bend of the Rivers Kisahkan Patah Hati Ditinggal Kekasih di Single Tragis

Bend of the River(MI/HO)

BEND of the Rivers adalah project solo dari Arul Ansori bersama teman-teman musisi yang selama ini dekat dengan kesehariannya sebagai seorang teknisi band yang pernah ikut bekerja untuk beberapa band besar, seperti Erwin Gutawa Band, Padi, Drive, dan saat ini masih menjadi seorang teknisi vocal untuk Rian Ekky Pradipta alias Rian D'Masiv.

Menulis lagu dan bersenandung dengan nada nada baru adalah kegemaran Arul. Salah satu lagu yang melejit adalah Tak Berbalas, yang dipopulerkan oleh DRIVE Band.

Arul menggaet Fuad Abdala Datau, seorang gitaris yang kesehariannya mengisi reguler akustikan di salah satu gerai kopi terkenal di sekitaran Jakarta Selatan.. Arul juga mendapuk Rizky Dewanto sebagai music producer agar setiap lagu yg dibuat bisa lebih terarah.

Kali ini, Bend of The Rivers mencoba untuk memperdengarkan karya lagu mereka kepada para penikmat musik Indonesia, sebuah lagu yang terkubur lama tanpa apresiasi, tersimpan lama di memory handphone dan hati.

Hanya dengan niat dan semangat serta usaha terbaik mencoba kembali untuk memperdengarkan lagu yang terpendam dan diberi judul Tragis sebagai single ke 2. Tragis adalah lagu yang ditulis Arul pada 2014. Tahun 2025 ini, Rizky Dewanto selaku music director membuat arransemen yang berbeda.

Lagu tetaplah lagu. Dia abadi, tetapi arransemen musiklah yang mendukung lagu terus berkembang sejalan dengan zaman. Lagu Tragis menceritakan tentang patah hati seseorang yang ditinggal kekasihnya ketika sedang sayang-sayangnya, sebuah probelamatika yang sering terjadi dalam kehidupan sejak dulu kala dan masih sering terjadi hingga mendekati kiamat dunia ini. (Z-1)