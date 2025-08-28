Ryans Rayel Rilis Single Posesif bukan Toxic

Ryans Rayel(MI/HO)

PENYANYI pendatang baru Ryan Rayel siap mencuri perhatian melalui lagu Hip Dut yang penuh dengan nuansa segar dan kreatif.

Dengan penggarapan yang matang dan dukungan dari para profesional terbaik di industri ini, Ryans Rayel menghadirkan sebuah karya yang tidak hanya menghibur tetapi juga menginspirasi.

Lagu terbaru Ryans Rayel yang akan segera dirilis merupakan hasil kolaborasi luar biasa dengan Yogi RPH Rayel mendirikan Perusahaan Label Musik Bernama BRILLIANT MUSIC yang menjadi wadah bagi karyanya juga artis bertalenta lain kedepan.

Tidak hanya itu, Ryans Rayel juga dipersiapkan untuk mengguncang industri musik dengan sebuah konsep video klip yang sangat berbeda dan inovatif.

Musik video yang megah ini hadir dengan konsep Korean looks, memperlihatkan Ryans Rayel yang tampil memukau diiringi dengan 12 penari profesional. Konsep visual yang fresh dan kreatif ini digarap oleh Ronyrom.

"Ini adalah langkah pertama saya untuk membuktikan bahwa musik dangdut modern bisa menyentuh hati semua kalangan. Dengan bantuan dari Profesional di bidangnya, saya berharap lagu ini bisa dinikmati banyak orang dan memberikan warna baru dalam dunia musik Indonesia," ujar Ryans Rayel dengan penuh semangat.

Ryans Rayel kini telah berhasil membangun karier di Jakarta. Sebelum terjun ke dunia musik sebagai penyanyi, Ryans dikenal sebagai seorang manajer artis yang berpengalaman.

Keahliannya dalam mengelola berbagai sisi industri musik menjadi modal penting dalam mewujudkan impian besarnya. Lagu ini bukan sekadar tentang irama yang catchy dan lirik yang mudah diingat, tetapi juga tentang perjalanan hidup seorang pemuda yang berani mengejar mimpi.

Lewat setiap bait lirik, Ryans Rayel ingin mengajak para pendengarnya untuk tidak pernah menyerah dan selalu percaya pada diri sendiri. Melalui musik, ia berharap bisa menginspirasi orang lain untuk terus berjuang, meski perjalanan hidup penuh dengan tantangan. (Z-1)