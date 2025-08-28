Lyodra Rilis Single Bodohnya Aku Bagi Para Penunggu Ketikdapastian

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
LYODRA kembali dengan single barunya bertajuk Bodohnya Aku, yang memuat sebuah pesan bagi mereka yang menunggu relasi yang tidak pasti dan kemungkinan tidak berakhir dengan bahagia.
"Cerita ini tuh mungkin relate banget dengan beberapa orang yang memang terkadang dibutakan dengan keadaan. Perasaan itu gak bisa ditolak, memang nyata adanya, dan itu kita rasakan gak sih? Itulah mengapa Bodohnya Aku ini ada," ujar Lyodra soal single Bodohnya Aku dalam keterangan resmi, Kamis (28/8).
Pada single barunya yang dirilis oleh Universal Music Indonesia ini, Lyodra turut andil dalam penulisan lagu bekerja sama dengan Clara Riva dan S/EEK.
Aransemennya dibuat sangat nyaman di telinga dengan menyajikan lagu pop mid-tempo ditambah string section yang kuat dan membuatnya makin megah dari sisi musikalitasnya.
Dilengkapi video musik garapan sutradara Prialangga, Bodohnya Aku disajikan dengan mengangkat cerita yang unik dan mengharuskan Lyodra untuk melakukan adegan perkelahian dengan tokoh antagonisnya.
Keunikan juga didapatkan dari konsep videonya yang looping, menggambarkan situasi inti dari lagu ini di mana seseorang terus-terusan jatuh ke cinta yang sama meskipun ia tahu cinta itu penuh dengan ketidakpastian dan hanya membawa rasa sakit baginya.
"Ada adegan aku harus berkelahi, dan di situ memang effort banget, tapi secara keseluruhan seru, dan bisa dibilang konsepnya beda banget dengan musik video aku lainnya karena video ini lebih ada storytelling- nya," ujar Lyodra.
Lyodra berharap dengan lagunya ini ada sesuatu yang beda yang bisa ia berikan ke para penggemarnya, baik itu dari segi musik, maupun videonya.
"Ini lagu nyaman banget buat didengar dan musik videonya juga dibuat dengan nuansa yang beda dari yang sudah-sudah, kalian bisa lihat hal yang baru di lagu ini dan juga video klip-nya," harap Lyodra.
Single Bodohnya Aku sudah bisa kalian nikmati di semua platform musik digital favorit kalian. Sementara video musiknya juga sudah bisa kalian tonton di kanal YouTube resmi milik Lyodra. (Ant/Z-1)
Pada dasarnya, album Duara, In The Moment, bicara tentang persepsi waktu — bagaimana ia bisa meregang, berulang, dan menggantung di luar kendali kita.
Like A Movie dari Kevlar.Alc adalah lagu tentang cinta terlarang yang terlalu kuat untuk diabaikan.
Ikang Fawzi menyoroti permasalahan pembagian royalti yang menurutnya belum bisa dikatakan adil karena terlalu banyak ke LMK.
Musik video yang megah ini hadir dengan konsep Korean looks, memperlihatkan Ryans Rayel yang tampil memukau diiringi dengan 12 penari profesional.
Menyajikan perpaduan multigenre yang mencakup pop, R&B, dan alternatif khas Devin, EP Blue Skies dari Devin Kennedy hadir dengan focus track All Because I Love Someone.
Like A Movie dari Kevlar.Alc adalah lagu tentang cinta terlarang yang terlalu kuat untuk diabaikan.
Musik video yang megah ini hadir dengan konsep Korean looks, memperlihatkan Ryans Rayel yang tampil memukau diiringi dengan 12 penari profesional.
Menyajikan perpaduan multigenre yang mencakup pop, R&B, dan alternatif khas Devin, EP Blue Skies dari Devin Kennedy hadir dengan focus track All Because I Love Someone.
Mengusung sound dengan bass drop khas dubstep, Ciko mengaku banyak terinspirasi dari genre yang ia geluti dahulu yakni post-hardcore dan death metal.
Bernuansa dream-pop dan shoegaze, Shed dari Shye membahas tentang kesedihan masa lalu yang tidak bisa kita ubah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved