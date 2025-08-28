Lyodra Rilis Single Bodohnya Aku Bagi Para Penunggu Ketikdapastian

Lyodra(Instagram @lyodraofficial)

LYODRA kembali dengan single barunya bertajuk Bodohnya Aku, yang memuat sebuah pesan bagi mereka yang menunggu relasi yang tidak pasti dan kemungkinan tidak berakhir dengan bahagia.

"Cerita ini tuh mungkin relate banget dengan beberapa orang yang memang terkadang dibutakan dengan keadaan. Perasaan itu gak bisa ditolak, memang nyata adanya, dan itu kita rasakan gak sih? Itulah mengapa Bodohnya Aku ini ada," ujar Lyodra soal single Bodohnya Aku dalam keterangan resmi, Kamis (28/8).

Pada single barunya yang dirilis oleh Universal Music Indonesia ini, Lyodra turut andil dalam penulisan lagu bekerja sama dengan Clara Riva dan S/EEK.

Aransemennya dibuat sangat nyaman di telinga dengan menyajikan lagu pop mid-tempo ditambah string section yang kuat dan membuatnya makin megah dari sisi musikalitasnya.

Dilengkapi video musik garapan sutradara Prialangga, Bodohnya Aku disajikan dengan mengangkat cerita yang unik dan mengharuskan Lyodra untuk melakukan adegan perkelahian dengan tokoh antagonisnya.

Keunikan juga didapatkan dari konsep videonya yang looping, menggambarkan situasi inti dari lagu ini di mana seseorang terus-terusan jatuh ke cinta yang sama meskipun ia tahu cinta itu penuh dengan ketidakpastian dan hanya membawa rasa sakit baginya.

"Ada adegan aku harus berkelahi, dan di situ memang effort banget, tapi secara keseluruhan seru, dan bisa dibilang konsepnya beda banget dengan musik video aku lainnya karena video ini lebih ada storytelling- nya," ujar Lyodra.

Lyodra berharap dengan lagunya ini ada sesuatu yang beda yang bisa ia berikan ke para penggemarnya, baik itu dari segi musik, maupun videonya.

"Ini lagu nyaman banget buat didengar dan musik videonya juga dibuat dengan nuansa yang beda dari yang sudah-sudah, kalian bisa lihat hal yang baru di lagu ini dan juga video klip-nya," harap Lyodra.

Single Bodohnya Aku sudah bisa kalian nikmati di semua platform musik digital favorit kalian. Sementara video musiknya juga sudah bisa kalian tonton di kanal YouTube resmi milik Lyodra. (Ant/Z-1)