Kevlar.Alc Kembali dengan Single Like A Movie

SETELAH menyelesaikan short movie Mifohaza, yang telah menembus berbagai festival film internasional dan juga merilis single Blue Bracelet pada Maret lalu, Kevlar.Alc kembali hadir dengan karya terbaru yang mencampur dan melampaui genre-genre musik konvensional.
Pada Rabu (27/8), penyanyi/rapper/produser kelahiran Jakarta resmi merilis single berjudul Like A Movie, sebuah lagu dengan blending genre Alternative/Dance/R&B yang bernuansa emosional nan menggoda.
Like A Movie adalah lagu tentang cinta terlarang yang terlalu kuat untuk diabaikan.
Lagu ini mengangkat cerita pelarian a la Romeo & Juliet dimana sepasang kekasih rela meninggalkan segalanya demi bisa bersama, apapun resikonya.
Berbeda dengan lagu cinta pada umumnya, Like A Movie dihidupkan melalui perpaduan musik yang elegan dan atmosferik.
Kevlar.Alc meracik lagu ini dengan instrumen-instrumen klasik seperti upright bass dan gitar akustik yang memberi sentuhan nostalgia, lalu dikombinasikan dengan elemen produksi modern seperti sampel vokal dan drum elektrik yang menghadirkan nuansa futuristik. Dengan production yang klasik namun modern ini, Kevlar.Alc menciptakan suasana yang memikat dan sinematik.
Single yang diproduseri oleh Kevlar.Alc ini juga akan hadir dalam bentuk video musik yang akan tayang di YouTube pada hari yang sama.
Nantikan sajian visual yang akan melanjutkan narasi lagu, menceritakan apa yang terjadi setelah pelarian cinta tersebut berakhir.
Konsep ini dirancang untuk memperkuat impact Like A Movie sebagai karya seni yang menyeluruh dengan memperlihatkan kepada pendengar harga emosional yang harus dibayar dari mengejar cinta terlarang.
Single Like A Movie kini sudah tersedia di berbagai platform digital seperti Spotify, Apple Music, Bandcamp, dan lainnya.
Saksikan juga video musiknya di YouTube, dan rasakan sendiri sensasi kisah cinta yang terasa seperti adegan dalam film favoritmu. (Z-1)
