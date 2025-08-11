Peni Tawarkan Nuansa Fuzzy di Single Debut, Allegori

Peni(MI/HO)

SEBUAH unit alternatif rock pendatang baru Peni resmi menyajikan debut yang rancak dengan single berjudul Allegori.

Band yang terdiri dari Baruna Ken (gitar,vokal), Gilang Domisilafa (gitar, vokal), Ardian Bagus (bass, vokal) dan Aldian Ibanez (drum, designer) ini telah beberapa kali tampil secara live sebelum menelurkan lagu debutnya yang tidak lepas dari peran musisi/penulis lagu Randy KMPL.

“Sebenarnya Randy KMPL sudah menulis lirik dari Allegori ini dalam catatan di HP pada 2020. Sampai suatu hari, Randy KMPL menghadiahkan puisinya untuk Ken, frontman Peni. Karena gaya penulisan yang terasa akrab dan personal, hanya perlu waktu belasan menit untuk menjadikannya jadi sebuah lagu utuh,” ungkap band yang didirikan pada 2025 tersebut.

Allegori lewat interpretasi Peni merupakan ungkapan kepedihan yang tersimpan dan selalu tertutupi dengan kemasan yang berlawanan.

Hal ini juga terwakilkan lewat musiknya yang dinamis dengan sentuhan fuzzy rock ala musik alternatif tahun 90-an namun dengan lirik yang penuh kepasrahan dan kesedihan.

Gitar yang kasar, drum yang enerjik, tambourine yang renyah dengan bagian gitar solo yang mulai jarang ditemui di musik masa kini yang terangkum dalam Allegori, menjadi modal debut yang cukup bagi Peni.

Allegori menjadi lagu yang menyenangkan ketika dibawakan secara live dengan semua personel Peni bernyanyi bersama.

Merekam lagu debutnya di Rama Project Studio dengan mixing dan mastering oleh Rama Satria M, unit ini membocorkan bahwa mereka telah memiliki beberapa lagu dalam bahasa Indonesia yang siap dilepas di beberapa waktu mendatang.

Ditujukan untuk para pendengar yang telah mengalami manis pahitnya kehidupan, Peni merekomendasikan agar lagu ini dinikmati sebagai pengingat bahwa semua akan baik-baik saja.

“Lagu ini cocok untuk orang-orang yang selalu menyimpan sesal dalam diam. Mereka yang selalu berusaha sibuk agar tidak perlu mengingat dan yang memilih kesepian agar tidak perlu menjelaskan. Allegori akan membuatmu merasa (setidaknya) tidak sendiri. Karena kami pun pernah merasakannya, dan nyatanya, semuanya bisa berakhir baik-baik saja,” lanjut Peni.

Debut single dari Peni telah resmi dirilis via Haum Entertainment dan bisa dinikmati di berbagai layanan streaming digital per 1 Agustus 2025. (Z-1)