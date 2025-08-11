Oslo Ibrahim Rilis Video Musik untuk Single Jelek Tapi Lucu

Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
OSLO Ibrahim merilis video musik untuk melengkapi single Jelek Tapi Lucu, yang telah dilepasnya pada bulan lalu, dengan konsep visual yang jenaka dan kini bisa dinikmati para penggemarnya.
Video musik ini mengisahkan dua pria yang berusaha keras menarik perhatian seorang gadis, mulai dari adu gaya, adu aksi, hingga adu keberanian.
Namun ternyata keduanya tetap tidak bisa mendapatkan perhatian dan justru dikalahkan satu sosok yang justru biasa saja dan hanya memiliki sifat lucu.
"Intinya, kadang kita mikir harus jadi yang paling keren atau paling niat buat disukai. Tapi realitanya? Kadang yang menang justru yang
paling santai dan jadi diri sendiri," kata Oslo mengisahkan latar belakang kisah video musik tersebut,, dikutip Senin (11/8).
Mengambil inspirasi dari nuansa tahun 2000-an, visual audio Jelek Tapi Lucu dikemas dengan gaya komedi romantis ringan, penuh warna, dan sentuhan retro yang playful.
Hubungan antarkarakter yang nyeleneh, dan narasi yang menghibur membuat penonton MV ini pasti terbahak-bahak saat menontonnya bersama teman maupun gebetan.
Adapun lagu Jelek Tapi Lucu yang menjadi karya Oslo ini tidak dikerjakannya sendiri tapi melibatkan banyak pihak seperti Aria Wijaksana, Pringgo Aryo, Heinriko Christiansen sebagai produser dan penampilan spesial dari Pamungkas sebagai pengisi drum.
Hadirnya MV ini juga melengkapi bagian dari EP terbaru Oslo bertajuk TOP 5 yang di dalamnya terdiri atas lima lagu dengan tiga lagu baru di antaranya yaitu Alone Together, Jelek Tapi Lucu, serta Too Deep.
Dalam TOP 5, Oslo Ibrahim juga memperluas ruang kolaborasinya. Ia bekerja sama dengan dua nama yang sudah lama dekat secara musikal maupun emosional, Yudis Dwikorana dan Dionaldy Iqbal.
Keduanya turut membentuk warna dan arah EP ini, menjadikannya bukan hanya milik Oslo semata, tapi juga hasil dialog kreatif yang jujur dan terbuka.
Baginya, EP TOP 5 bukan sekadar merangkum lagu-lagu terbaiknya, tapi menampilkan banyak kejujuran atas emosi yang dialaminya selama menjalani kehidupan.
"Ini tentang lima momen ketika gue paling gak bisa bohong, baik itu saat lagi pengen marah, pengen nangis, atau sekadar pengen ketawain
hidup," katanya.
Video musik Jelek Tapi Lucu sudah dapat dinikmati di YouTube Oslo Ibrahim sementara EP TOP 5 sudah bisa didengarkan di seluruh platform streaming digital. (Ant/Z-1)
