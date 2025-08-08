Ed Sheeran Rilis Single A Litte More, Video Musiknya Dibintangi Rupert Grint

Ed Sheeran(MI/HO)

HARI ini, Jumat (8/8), Ed Sheeran merilis single baru berjudul A Little More bersamaan dengan sebuah video klip yang dibintangi Rupert Grint.

Diwarnai lirik-lirik jenaka dan serba menusuk, A Little More membawa unsur musik blues, lengkap dengan pesan-pesan yang membahas tentang melindungi diri kita sendiri serta keberanian diri.

Ed Sheeran menulis lagu ini bersama Dave yang berkolaborasi dengannya di lagu Nothing On You dan F64, Blake Slatkin (yang telah berkolaborasi dengan Charli xcx dan Kid Laroi), Cirkut (yang telah berkolaborasi dengan The Weeknd dan Lil Nas X), dan Johnny McDaid yang merupakan rekan kolaborator Sheeran. Blake Slatkin dan Cirkut turut duduk di kursi produser untuk lagu ini.

Baca juga : Radwimps Rilis Single dan Video Musik Meidai

Menjelang perilisan A Little More, fans Ed Sheeran dan Rupert Grint mulai memecahkan teka-teki dari sejumlah teaser yang diunggah di media sosial, termasuk unggahan-unggahan di media sosial Ed Sheeran yang seakan-akan diambil alih oleh Rupert Grint.

Penggemar setia musik Ed Sheeran pastinya ingat dengan video klip Lego House yang dibintangi oleh Rupert Grint. Kali ini, Rupert Grint kembali untuk peran cameo kejutan di video klip A Little More, 14 tahun setelah video klip Lego House.

Baca juga : Ed Sheeran Rilis Video Musik Single Azizam

Disutradarai oleh Emil Nava yang telah berkolaborasi dengan Post Malone dan Dua Lipa, video klip A Little More melanjutkan jalan cerita video Lego House.

Rupert Grint kembali memainkan karakter seorang penggemar berat Ed Sheeran yang baru saja keluar dari penjara dan mencoba untuk menjalani hidup normal. Namun, anehnya, Ed Sheeran selalu muncul ke mana pun ia pergi dan hal tersebut membuat dirinya gelisah.

Semuanya terkesan membaik bagi karakter Rupert Grint. Ia pun bertemu dengan calon istrinya yang dimainkan oleh Nathalie Emmanuel.

Sayangnya, sesuatu terjadi di hari pernikahan mereka. Saat karakter Rupert Grint berdiri di atas altar, ia menyadari bahwa semua tamu yang hadir adalah Ed Sheeran. Ia pun semakin terkejut ketika membuka kerudung calon istrinya.

Tentang video klip terbarunya, Ed Sheeran berbagi di laman Instagram-nya, "Aku terakhir kali bekerja sama dengan Rupert Grint, 14 tahun yang lalu, untuk Lego House dan aku tidak tahu jika iya akan menerima tawaranku untuk ide video A Little More. Namun, aku sangat senang saat ia mengatakan ya. Video ini sangat seru dan gila. Proses syuting video ini merupakan proses terlama yang pernah aku lakukan saat itu dan dengan pergantian kostum terbanyak. Terima kasih kepada Emil Nava yang selalu menghidupkan ide-ide gilaku dan kepada Nathalie Emmanuel yang luar biasa. Rupert, my brother from another mother, terima kasih telah berpartisipasi di video ini yang tidak akan ada jika kamu mengatakan tidak,"

Lagu terbaru Ed Sheeran dirilis setelah kesuksesan single Sapphire yang menjadi momen Ed Sheeran berkolaborasi dengan musisi ternama asal India, Arijit Singh.

Keduanya merilis versi istimewa dari lagu tersebut bulan lalu ketika Ed Sheeran menyanyikan bagian chorus dalam bahasa Hindi dan Punjabi, sementara Arijit menyanyikan satu verse dalam bahasa Hindi dan Punjabi, dan satu chorus dalam bahasa Inggris. Hasilnya adalah sebuah perayaan cinta, lengkap dengan perpaduan kultur dan bahasa yang indah.

Nantikan album terbaru Ed Sheeran, Play, yang siap dirilis pada 12 September 2025. (Z-1)