Radwimps Rilis Single dan Video Musik Meidai

Radwimps(MI/HO)

BAND rock asal Jepang yang telah meraih pujian atas karya-karya mereka di banyak film animasi Jepang seperti Kimi No Nawa, Suzume, dan Weathering With You, Radwimps, resmi merilis lagu terbaru mereka yang berjudul Meidai beserta video musiknya.

Digarap oleh Daiki Kamoshita, video klip Meidai membawa seorang gadis muda yang berusaha melewati kerasnya realita hidup sembari mencari harapan dan cinta.

Dengan lirik seperti "A drop in the ocean. It may be a tiny difference like an eye drop. But I seek for that drop. The meaning of my existence here," mencerminkan makna mendalam lagu ini.

Beberapa adegan klip ini juga menampilkan penampilan energik Radwimps yang semakin menguatkan pesan emosional dari lagu tersebut.

Meidai adalah lagu tema untuk program berita Jepang NTV news zero yang ditulis oleh Radwimps. Lagu ini juga dipastikan masuk ke dalam album terbaru Radwimps yang dijadwalkan rilis pada 8 Oktober 2025.

Radwimps juga akan merilis 20th Anniversary Special Box Set yang berisi rekaman eksklusif penampilan live session spesial mereka, konten behind the scene, wawancara, serta cuplikan langka dari konser arena pertama mereka di Yokohama Arena pada Agustus 2007.

Edisi ini juga dilengkapi dengan pouch orisinal berisi merchandise edisi spesial ulang tahun ke-20, dan sudah dapat dipesan secara internasional melalui Official Radwimps Overseas Store. (Z-1)