Radwimps Umumkan Perayaan 20 Tahun Bermusik

Radwimps(MI/HO)

DALAM rangka memperingati 20 tahun debut major mereka, band rock asal Jepang Radwimps mengumumkan serangkaian kejutan spesial untuk para penggemarnya mulai dari perilisan album studio terbaru mereka yang dijadwalkan hadir pada 8 Oktober 2025, hingga single baru berjudul Meidai, yang menjadi lagu tema program berita NTV news zero, dan akan dirilis pada 23 Juli ini.

Radwimps juga telah membagikan penampilan live studio untuk Tamamono, lagu soundtrack utama dari drama NHK Anpan yang kini dapat disaksikan melalui kanal YouTube Radwimps.

Lagu ini dipastikan akan masuk dalam album mendatang, bersama Meidai dan beberapa trek baru lainnya yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari perayaan ini, Radwimps juga akan merilis 20th Anniversary Special Box Set, yang berisi rekaman eksklusif penampilan studio Tamamono, video behind the scene, dan sesi wawancara bersama para personel.

Paket ini juga akan dilengkapi dengan pouch berisi merchandise edisi terbatas khusus ulang tahun ke-20 mereka. Preorder akan segera dibuka dalam beberapa minggu ke depan.

Tidak berhenti di situ, Radwimps juga mengumumkan tur nasional bertajuk RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR, yang akan berlangsung di 9 kota besar di Jepang dengan total 17 pertunjukan arena.

Tur ini menjadi momen spesial bagi para penggemar untuk merayakan perjalanan musik Radwimps secara langsung.

Sebagai bagian dari perayaan 20 tahun Radwimps, band ini juga akan merilis ulang beberapa album lama mereka dalam format vinyl.

Rangkaian ini dimulai dengan Batsu To Maru To Tsumi To (2013) yang akan dirilis pada 7 Mei 2025, disusul oleh Zettaizetsumei, Arutokoroni No Teiri, Radwimps 4 -Okazu No Gohan-, dan Radwimps 3 -Mujintou ni Motteikiwasureta Ichimai- setiap bulan hingga September. Semua rilisan ini merupakan edisi terbatas, dan kini sudah bisa dipesan melalui tautan pre-order. (Z-1)