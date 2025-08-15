Dere Berharap Indonesia Terus Tenteram Menjelang Perayaan Kemerdekaan

Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENJELANG perayaan hari kemerdekaan RI, penyanyi Dere menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa terus tenteram dan warganya saling menjaga.
"Untuk Indonesia semoga terus terjaga, tenteram. Kita semua di dalamnya bisa sama-sama terus saling menjaga dan merayakan kemerdekaan
kita," kata penyanyi bernama lengkap Theresia Margaretha Gultom itu, dikutip Jumat (15/8).
Dere menuturkan dirinya selalu menyukai momentum perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI pada 17 Agustus.
"Mungkin aku selalu suka momen (perayaan HUT RI) dari tahun ke tahunnya karena sejauh ini beberapa kali dapat kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan kita di beberapa event," katanya.
Salah satu pengalaman yang berkesan bagi Dere adalah ketika dia mendapat kesempatan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa saat acara perayaan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara pada 2022.
"Momen paling membekas karena saat menyanyikan itu banyak haru mengingat perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan negara kita," tutur dia.
Setiap tanggal 17 Agustus, Dere biasanya mengikuti acara-acara perayaan hari kemerdekaan Indonesia.
Selain ikut lomba dan makan bersama, dia suka mengenakan pakaian merah-putih bersama kerabat terdekat pada hari perayaan HUT RI.
"Tahun ini ada, biasanya memang tiap tahun kita suka kumpul-kumpul untuk merayakan hari kemerdekaan," kata Dere.
"Aku suka semua lomba sih, kalau yang terpikirkan sekarang aku lumayan suka cerdas-cermat," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Running Home dari Jade LeMac adalah lagu pop dengan hook yang dengan mudah menyangkut di kepala para pendengarnya, membuat mereka ingin mendengarkan lebih lanjut.
Mayoritas lagu dalam album milik Se So Neon dibawakan dalam bahasa Korea dan mengangkat tema yang berakar pada masa kini serta alam.
Album ini menjadi rilisan penuh pertama Rich Brian sejak 2019, sebuah karya yang jujur, reflektif dan penuh emosi sebagai cerminan perjalanan pendewasaannya.
Sesuai judulnya, Gossip, single terbaru Minh membahas kebiasaan bergunjing atau bergosip tentang orang lain.
Alex Teh bercerita mulanya lirik yang ia tulis merupakan sebuah puisi yang kata demi katanya mencuat keluar begitu saja ketika sedang duduk di dalam mobil.
MASYARAKAT diminta untuk meninggalkan aktivitas dan mengambil sikap sempurna selama tiga menit pada 17 Agustus 2025 saat lagu Indonesia Raya
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved