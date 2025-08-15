Dere Berharap Indonesia Terus Tenteram Menjelang Perayaan Kemerdekaan

Dere(Instagram @__dere)

MENJELANG perayaan hari kemerdekaan RI, penyanyi Dere menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa terus tenteram dan warganya saling menjaga.

"Untuk Indonesia semoga terus terjaga, tenteram. Kita semua di dalamnya bisa sama-sama terus saling menjaga dan merayakan kemerdekaan

kita," kata penyanyi bernama lengkap Theresia Margaretha Gultom itu, dikutip Jumat (15/8).

Dere menuturkan dirinya selalu menyukai momentum perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia atau HUT RI pada 17 Agustus.

"Mungkin aku selalu suka momen (perayaan HUT RI) dari tahun ke tahunnya karena sejauh ini beberapa kali dapat kesempatan untuk merayakan hari kemerdekaan kita di beberapa event," katanya.

Salah satu pengalaman yang berkesan bagi Dere adalah ketika dia mendapat kesempatan menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa saat acara perayaan ulang tahun ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara pada 2022.

"Momen paling membekas karena saat menyanyikan itu banyak haru mengingat perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan negara kita," tutur dia.

Setiap tanggal 17 Agustus, Dere biasanya mengikuti acara-acara perayaan hari kemerdekaan Indonesia.

Selain ikut lomba dan makan bersama, dia suka mengenakan pakaian merah-putih bersama kerabat terdekat pada hari perayaan HUT RI.

"Tahun ini ada, biasanya memang tiap tahun kita suka kumpul-kumpul untuk merayakan hari kemerdekaan," kata Dere.

"Aku suka semua lomba sih, kalau yang terpikirkan sekarang aku lumayan suka cerdas-cermat," pungkasnya. (Ant/Z-1)