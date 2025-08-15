Headline
Minh Temukan Kekuatan dalam Bergunjing Lewat Single Gossip

Minh(MI/HO)

PENYANYI dan penulis lagu asal Vietnam Minh telah merilis single terbaru berjudul Gossip, yang menunjukkan pendewasaannya dalam berkarya, serta hadir dengan nuansa jenaka dan eksplisit. 

Gossip mengubah drama menjadi karya seni. Sesuai judulnya, single terbaru Minh membahas kebiasaan bergunjing atau bergosip tentang orang lain. 

Lagu ini terinspirasi dari kejadian nyata yang dialami Minh saat pertemanannya dengan seseorang berakhir secara tiba-tiba. 

Minh menyalurkan pedihnya rasa pengkhianatan ke dalam lagu Gossip yang catchy dan penuh attitude. Lagu ini menjadi bukti bahwa Minh tidak ragu untuk mengatakan apa yang ada di dalam kepalanya.

Dalam kultur Vietnam, kegiatan bergosip adalah sebuah guilty pleasure yang semua orang kerap lakukan, apa lagi saat mereka bukanlah orang yang digosipkan. 

Minh menggunakan paradoks tersebut. Ia paham bahwa hal tersebut sangat toxic dan menyakitkan, namun menghibur. Dengan sikap serba nyeleneh, Minh bermain-main di atas jukstaposisi antara kesedihan dan kebahagiaan di Gossip.

Gossip dinyanyikan bak sebuah pengakuan yang bersifat pribadi. Lagu ini bergerak layaknya sebuah gosip – menegangkan, mendebarkan, dan intim. 

Tiap bait menguak lapisan baru dari hal yang sedang digosipkan. Hingga akhirnya yang tersisa adalah emosi serba jujur dengan sentuhan balas dendam.

"Lagu ini membahas tentang aku yang sudah peduli (saat digosipkan) dan untuk mengambil kendali. Ya, aku suka gosip. So what? Kita kerap menghina orang yang emosional dan lantang berbicara. Namun semua orang bergosip. Jika kamu bilang kamu tidak pernah melakukan itu, kamu bohong," ujar Minh.

Single terbaru Minh ini menjadi awal dari babak baru karier musiknya yang penuh percaya diri dan serba personal. 

Ditulis pada akhir 2023, lagu ini menjadi kali pertama Minh membiarkan dirinya menulis sesuatu yang sepenuhnya jujur. Bagi Minh, lagu ini bukanlah sekadar lagu, namun sebuah state of mind. Sebuah vibe. Sebuah perubahan.

Minh sudah sempat membawakan Gossip di berbagai festival termasuk Tomato Music Festival dan HOZO Music Festival di Ho Chi Minh City, Bangkok Music City di Thailand, dan Carnival Fever di Taichung, Taiwan. (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
