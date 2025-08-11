LANY Rilis Single Know You Naked

LANY(ANTARA/HO-Universal Music Indonesia)

GRUP band pop-rock LANY kembali menghadirkan track anyar bertajuk Know You Naked, yang menjadi pembuka untuk album mereka yang akan datang, Soft.

Know You Naked adalah sebuah surat cinta yang puitis dan penuh kerentanan dengan kekuatan utamanya terletak pada vokal penuh emosi dari Paul Klein.

Dalam keterangan resmi Universal Music, dikutip Senin (11/8), dijelaskan bahwa LANY menampilkan ketegangan dan kontras dalam lagu ini lewat suara gitar yang disonan dan hampir terdengar industrial, dipadukan dengan synth yang tajam, hentakan snare yang menghentak, dan

momen glitchy yang terasa statis.

Track ini mempertahankan keintiman dan nuansa nostalgia yang menjadi ciri khas Paul Klein dan Jake Goss sebagai anggota LANY, sembari memperluas eksplorasi sonik mereka, membuka babak baru dalam perjalanan musikal band ini.

Track pembuka ini diharapkan dapat menyampaikan sedikit esensi dari album Soft, yang siap dirilis pada Oktober 2025.

Secara tematik dan visual, album ini bakal mengeksplorasi perbedaan kerasnya dunia fisik disandingkan dengan kejujuran yang apa adanya.

Setelah mengalami peristiwa yang mengubah hidup mereka, LANY mengambil langkah berani untuk menggali perjuangan dalam menolak menjadi keras secara emosional dan memilih untuk tetap lembut di dalam, sambil membangun lapisan luar yang lebih kuat untuk melindungi kerentanan tersebut.

"Begitu mudah membiarkan tantangan dunia mengeraskan dirimu. Tapi hal yang paling sulit adalah melawannya - untuk tetap lembut. Melindungi kelembutanmu dan hal-hal yang kamu cintai," ujar Paul Klein mengenai album Soft, yang tengah mereka siapkan itu.

Soft bakal terdiri atas sepuluh lagu yang dibubuhi lirik-lirik penuh perasaan sama seperti ciri khas LANY selama ini dalam menggaet penggemarnya di seluruh dunia.

Gaya produksi yang lebih berani dan matang, siap memuaskan pendengar Soft dengan beragam elemen seperti balada piano yang lembut, gitar indie khas West Coast, serta nuansa bedroom pop. (Ant/Z-1)