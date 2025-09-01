OKAAY Rilis Single Temukan Bahagia

Headline
DUO pop alternatif, OKAAY merilis single terbaru berjudul Temukan Bahagia, yang lahir dari kesadaran bahwa perpisahan terkadang menjadi jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan.
Lagu Temukan Bahagia mengangkat realita yang dialami oleh banyak orang, yaitu hubungan yang kandas bukan karena perselingkuhan atau
kekerasan, melainkan karena perbedaan visi, misi, dan sifat yang tidak bisa dipaksakan menyatu.
"Jangan takut buat memulai kembali saat keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Tenang," kata OKAAY, dalam keterangan pers, dikutip Senin (1/9).
Single Temukan Bahagia sekaligus menjadi pembuka jalan menuju album kedua OKAAY yang saat ini tengah digarap.
Dalam menggarap lagu tersebut, Okin dan Kay dibantu Petra Sihombing sebagai produser sekaligus penulis lagu, serta ditulis juga oleh Heidi Widanti Refo Nicky Putri, Niko Al-Hakim, kemudian Harmoko Aguswan sebagai Mixed & Mastering.
Lewat Temukan Bahagia ini, OKAAY ingin menguatkan para penikmat musik Indonesia sekaligus penggemar mereka untuk tidak takut melangkah maju, karena kebahagiaan sejati bisa jadi justru menanti di ujung perpisahan.
Lagu baru persembahan OKAAY ini sudah dapat didengarkan di seluruh digital streaming platform di Indonesia. (Ant/Z-1)
