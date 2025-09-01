The Weekend Bukukan Rekor Baru Spotify, Blinding Lights Capai 5 Miliar Streams

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
REKOR baru Spotify ditorehkan dari lagu The Weeknd, Blinding Lights, yang telah melampaui capaian lagu-lagu lain. Blinding Lights kini menjadi lagu pertama yang mencapai rekor 5 miliar streams di Spotify.
Dirilis pada November 2019 sebagai single kedua dari album studio keempat The Weeknd, After Hours, Blinding Lights sebelumnya mendominasi tangga lagu Billboard Hot 100 selama empat minggu dan menjadi lagu pertama yang bertahan di 10 besar selama satu tahun penuh.
Pada November 2021, lagu ini kembali menorehkan sejarah dengan melampaui The Twist milik Chubby Checker dan menduduki puncak tangga lagu Billboard's Greatest of All Time Hot 100.
Pada Januari 2024, Blinding Lights menjadi lagu pertama yang mencapai 4 miliar stream di Spotify.
"Saya tidak akan pernah berhenti merasa rendah hati atas semua yang saya ciptakan yang bisa menjangkau jutaan orang, apalagi miliaran!” kata The Weeknd dalam sebuah pernyataan eksklusif pada saat itu, dikutip dari Billboard, Senin (1/9).
"Saya sangat bersyukur lagu ini membuat orang merasa ingin terus mendengarkannya kembali,” tambahnya.
Blinding Lights adalah salah satu dari 28 lagu The Weeknd di Spotify’s Billions Club, jumlah ini lebih banyak daripada artis lainnya. Ia juga tampil di konser pertama Spotify Billions Club: Live pada Desember. (Z-1)
Farel Prayoga mengatakan ia akan mempersembahkan lagu barunya untuk seluruh ibu hebat yang ada di seluruh dunia.
Bagi Faith Shallom, debutnya sebagai penyanyi remaja punya arti penting. Terlahir dari keluarga multietnik, Fay menyebut lagunya menyatukan keluarga.
Ini adalah kasus penerobosan kedua di kediaman personel BTS, Jungkook, dalam beberapa bulan terakhir.
Single Temukan Bahagia sekaligus menjadi pembuka jalan menuju album kedua OKAAY yang saat ini tengah digarap.
Somasi ini disusul dengan melaporkan Agnez Mo ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran hak cipta pada Juni 2024.
Fitur pesan itu hadir selayaknya fitur pesan pada media sosial umumnya, memungkinkan pengguna untuk berbagi lagi favorit hingga melakukan obrolan secara online.
Spotify diluncurkan pada tahun 2008 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, dan kini menjadi salah satu platform musik terbesar di dunia.
Polemik pemungutan dan pendistribusian royalti yang memunculkan polemik antara pemilik hak cipta dan pelaku usaha. Velodiva jadi platform yang bisa menjembatani
Taylor Swift meluncurkan playlist special di Spotify jelang album baru The Life of a Showgirl.
Pengguna bisa mengakses Spotify secara gratis dengan iklan atau berlangganan premium untuk menikmati musik tanpa iklan, kualitas audio lebih tinggi, dan fitur unduh lagu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved