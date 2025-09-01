The Weekend Bukukan Rekor Baru Spotify, Blinding Lights Capai 5 Miliar Streams

The Weeknd(Instagram @theweeknd)

REKOR baru Spotify ditorehkan dari lagu The Weeknd, Blinding Lights, yang telah melampaui capaian lagu-lagu lain. Blinding Lights kini menjadi lagu pertama yang mencapai rekor 5 miliar streams di Spotify.

Dirilis pada November 2019 sebagai single kedua dari album studio keempat The Weeknd, After Hours, Blinding Lights sebelumnya mendominasi tangga lagu Billboard Hot 100 selama empat minggu dan menjadi lagu pertama yang bertahan di 10 besar selama satu tahun penuh.

Pada November 2021, lagu ini kembali menorehkan sejarah dengan melampaui The Twist milik Chubby Checker dan menduduki puncak tangga lagu Billboard's Greatest of All Time Hot 100.

Pada Januari 2024, Blinding Lights menjadi lagu pertama yang mencapai 4 miliar stream di Spotify.

"Saya tidak akan pernah berhenti merasa rendah hati atas semua yang saya ciptakan yang bisa menjangkau jutaan orang, apalagi miliaran!” kata The Weeknd dalam sebuah pernyataan eksklusif pada saat itu, dikutip dari Billboard, Senin (1/9).

"Saya sangat bersyukur lagu ini membuat orang merasa ingin terus mendengarkannya kembali,” tambahnya.

Blinding Lights adalah salah satu dari 28 lagu The Weeknd di Spotify’s Billions Club, jumlah ini lebih banyak daripada artis lainnya. Ia juga tampil di konser pertama Spotify Billions Club: Live pada Desember. (Z-1)