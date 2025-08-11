Cara Install Spotify di Laptop untuk Pengguna Windows dan Mac

Berikut Cara Install Spotify di Laptop(Doc Microsoft Store)

SPOTIFY adalah layanan streaming musik, podcast, dan konten audio digital yang memungkinkan pengguna mendengarkan jutaan lagu dari berbagai artis, genre, dan negara secara online.

Layanan ini tersedia di berbagai perangkat seperti laptop, smartphone, tablet, smart TV, hingga smart speaker.

Berikut Cara Install Spotify di Laptop

1. Melalui Situs Resmi Spotify

Buka browser lalu kunjungi spotify.com.

Klik tombol Download.

Tunggu file installer terunduh.

Buka file tersebut:

Windows: Klik dua kali file .exe lalu ikuti petunjuk instalasi.

Mac: Buka file .dmg, lalu seret ikon Spotify ke folder Applications.

Setelah selesai, buka aplikasi Spotify dan login atau daftar akun baru.

2. Melalui Microsoft Store

Buka Microsoft Store di laptop.

Cari Spotify di kolom pencarian.

Klik Get atau Install.

Tunggu proses instalasi selesai, lalu buka aplikasinya.

3. Melalui App Store

Buka Mac App Store.

Cari Spotify.

Klik Get atau Install.

Setelah selesai, buka aplikasi dan login.

Pengguna bisa mengakses Spotify secara gratis dengan iklan atau berlangganan premium untuk menikmati musik tanpa iklan, kualitas audio lebih tinggi, dan fitur unduh lagu untuk didengarkan secara offline. (Z-4)