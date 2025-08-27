Spotify Hadirkan Fitur Pesan, Mungkinkan Pengguna Berbagi Lagu Favorit

Ilustrasi(Dok Spotify)

SPOTIFY resmi menghadirkan fitur pesan pada aplikasi mereka, menjadi pertanda kalau platfrom digital musik streaming itu mulai menjajal ranah media sosial, memberikan pengalaman baru kepada pengguna yang membuatnya bisa terhubung dengan siapa saja melalui platform tersebut.

Dikutip dari laman resmi Spotify, fitur pesan itu hadir selayaknya fitur pesan pada media sosial umumnya, memungkinkan pengguna untuk berbagi lagi favorit hingga melakukan obrolan secara online. Secara spesifik perusahaan teknologi asal Swedia itu mengatakan bahwa fitur pesan hadir karena banyaknya permintaan pengguna yang membutuhkan ruang khusus di dalam aplikasi untuk berbagi lagu hingga podcast favorit.

"Tujuan kami adalah memberikan apa yang diinginkan pengguna dan membuat momen-momen koneksi tersebut lebih lancar dan efisien di aplikasi Spotify. Itulah sebabnya, mulai minggu ini, Pesan akan mulai diluncurkan kepada pengguna Gratis dan Premium berusia 16 tahun ke atas di pasar tertentu pada perangkat seluler," tulis Spotify dikutip dari laman resminya, Rabu (27/8).

Dijelaskan Spotify, fitur ini menjadi pelengkap, bukan pengganti, cara berbagi konten di luar Spotify. Pengguna dapat mengakses fitur pesan dengan mengetuk foto profil, lalu membuka bagian Messages di bilah navigasi kiri. Reaksi dengan emoji juga tersedia untuk menanggapi pesan tertentu.

Spotify menyatakan pesan pengguna akan terenkripsi saat tersimpan maupun dikirim, meskipun belum dilindungi oleh enkripsi end-to-end. Perusahaan akan memantau isi pesan untuk memastikan tidak melanggar aturan, serta menyediakan opsi pelaporan bagi pengguna.

"Untuk membantu memastikan pengalaman berbagi yang aman, percakapan dilindungi dengan enkripsi standar industri, baik saat dikirim maupun tidak. Ini berarti data Anda dilindungi oleh enkripsi, baik saat disimpan maupun saat dipindahkan. Atau jika ada yang terasa tidak beres, Anda dapat dengan mudah melaporkan konten atau akun tersebut. Anda dapat melaporkan dengan menahan pesan yang dimaksud, memilih Laporkan," terang Spotify.

Adapun untuk tahap awal, fitur Pesan dari Spotify bakal hadir di pasar Amerika Latin dan Amerika Selatan melalui aplikasi seluler. Dalam beberapa minggu mendatang, fitur tersebut akan diperluas ke Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Uni Eropa, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.