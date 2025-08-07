Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Dari Influencer Kritis ke Penggerak Solusi Nyata Lewat Gerakan Indonesia Muda Preneur

Despian Nurhidayat
07/8/2025 21:38
Putra Aji Sujati(Dok ist)

DIKENAL sebagai influencer yang kerap menyuarakan kritik tajam terhadap isu sosial dan kebijakan publik, Putra Aji Sujati kini menjelma menjadi penggerak solusi nyata. Melalui program Indonesia Muda Preneur Academy (IMP Academy), Putra Aji tak lagi hanya bersuara, ia turun langsung membangun ekosistem wirausaha untuk generasi muda sejak dari sekolah.

Sebagai salah satu Founder sekaligus Project Manager Indonesia Muda Preneur, Putra Aji bersama M Irfan Founder Banten creative fest serta tim nya memimpin langsung pelaksanaan IMP Academy yang menyasar 30 sekolah pertama yang mencakup SMA, SMK, dan pesantren di Provinsi Banten. 

Program ini bertujuan menyiapkan pelajar kelas 11 dan 12 agar siap mandiri secara ekonomi selepas lulus, dengan bekal keterampilan bisnis, pengalaman praktis membangun brand, serta akses pasar digital dan legalitas usaha.

“Kalau kita bisa mengkritik kondisi, maka kita juga harushadir dengan solusi. IMP adalah bentuk tanggung jawab sayaterhadap keresahan yang saya suarakan sendiri,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Kamis (7/8). 

Program IMP Academy berjalan sepanjang tahun ajaran 2025–2026 dan membidik penciptaan 600 brand lokal baru dari tangan pelajar. Tak hanya soal bisnis, IMP juga mengajarkan kemandirian, kolaborasi, kepemimpinan, serta keberanian untuk membangun masa depan lewat usaha sendiri. (H-2)



Editor : Indrastuti
