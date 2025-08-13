Geng Glowing Glow & Gather Sukses Dihadiri 30 Glowfluencers

Ilustrasi(Dok Ist)

GENG Glowing sukses menggelar Glow & Gather bersama 30 Glowfluencers yang kompak dan bersemangat mengikuti beauty workshop. Yumna Nur Shabrina selaku Project Manager, menyampaikan bahwa acara ini dirancang untuk memperkuat kolaborasi serta meningkatkan awareness

dan engagement antara brand dan Glowfluencers.

Glow & Gather mengajak Glowfluencers mengikuti berbagai aktivitas interaktif, mulai dari workshop DIY membuat gelang pearl, demo makeup, hingga talk show tentang kulit sensitif dan tips bikin alis presisi. Acara ini mengajak Glowfluencers berinteraksi dengan brand melalui beragam booth yang menghadirkan edukasi produk, try-on experience, hingga promo eksklusif yang hanya tersedia selama acara berlangsung.

Selain workshop, Glowfluencers juga ditantang mengunggah IG Story untuk tiap brand seperti PUCELLE, BLACK ROUGE, ILLIYOON, dan MAANGE. Mereka berkesempatan membawa pulang goodie bag eksklusif senilai Rp1.000.000 dan memenangkan Best IG Story serta Lucky Draw dari masing-masing brand. Brand session pertama menghadirkan workshop When Glow meets Pearl: DIY Bikin Gelang Pearl dari PUCELLE yang memperkenalkan produk terbaru, Parfum Body Lotion with Pearl Glowing Formula. Glowfluencers membuat gelang sendiri, mencoba langsung produknya di lengan, serta ngobrol bareng Amanda Farica dan Santi Ismayanti selaku Brand Representative dari PUCELLE.

Setelah itu, sesi kedua dibawakan oleh Valeska Tezaiswari, Professional MUA dari Black Rouge yang merupakan brand asal Korea. Ia mendemonstrasikan look Pinkish Cute Cat Makeup menggunakan rangkaian produk Black Rouge, mulai dari eye makeup, lip product, dan face makeup. Menariknya, eye shadow dari Black Rouge ini juga cocok untuk semua skin tone, jadi lebih fleksibel digunakan semua orang.

Sesi setelah break dilanjutkan dengan talk show Glow Gently: Perawatan Kulit Sensitif Tanpa Drama bersama ILLIYOON. Dalam sesi ini dibahas soal kondisi kulit sensitif yang mudah bereaksi terhadap berbagai faktor, seperti cuaca, bahan aktif, hingga stres. Kathy Kartika, Marketing Manager ILLIYOON, menjelaskan definisi, penyebab, serta cara merawat kulit sensitif dengan produk berformula gentle dari brand dermocosmetic No.1 asal Korea ini.

Sebagai penutup rangkaian acara Geng Glowing Glow & Gather, makeup workshop dari MAANGE hadir dengan tema Tips Bikin Alis Presisi. Dipandu oleh content creator Nurjannah, Glowfluencers diajak mencoba langsung tiga produk alis dari MAANGE yang sudah tersedia di goodie bag, yaitu Eyebrow Gel Pomade, Eyebrow Brush, dan Concealer untuk belajar membentuk alis yang rapi dan natural.

PUCELLE, Black Rouge, ILLIYOON, MAANGE, dan brand lainnya jadi bagian penting dalam kesuksesan acara ini. Glowfluencers juga menikmati makan siang dari Taco Bell Senopati sambil mengeksplor booth brand favorit di waktu istirahat.

Goodie bag dari ERHA Truwhite, Daeng Gi Meo Ri, Onix, Embryolisse, TAVI, Kavela, Tomo Kenko, Unkenaru, dan Meru Essential bisa dibawa pulang oleh Glowfluencer. Kehadiran media partner seperti Metro TV Indonesia, Metro TV News, Medcom, Youniverse, Fimela, Sevenhub Trans7, Media Indonesia, dan Jelita juga turut menambah keseruan acara.

Acara ditutup dengan pengumuman pemenang Best IG Story dan Lucky Draw dari masing-masing brand. PUCELLE memberikan Eau De Luxe Eau De Toilette dan Lucido-L Hair Mask. Black Rouge menghadiahkan Colordation Mood Palette dan Up & Down Triple Contouring. ILLIYOON membagikan satu set Stretch Mark Cream, Fresh Moisture Lotion, dan Travel Kit. Terakhir ada MAANGE, yang memberikan 3 pcs Brush Set dan Pressed Powder untuk para pemenang.

Setelah mengikuti Geng Glowing Glow & Gather, Glowfluencers bisa menukarkan bukti IG Story untuk mendapatkan exclusive goodie bag senilai Rp1.000.000. Mereka juga bisa kumpulkan poin dari partisipasi di event Geng Glowing ini untuk ditukar dengan hadiah menarik setiap bulannya.

Usai digelarnya Geng Glowing Glow & Gather, semangat kolaborasi dan eksplorasi di dunia beauty masih terus berlanjut. Follow @geng.glowing di Instagram dan stay tuned buat event seru lainnya. Explore Geng Glowing Community sekarang! (H-2)