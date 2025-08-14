Berawal dari Ide Konyol, Threads Kini Capai 400 Juta Pengguna

Threads(Dok.Threads)

HANYA dua tahun sejak diluncurkan, sosial media dari Meta, Threads, mencapai 400 juta pengguna aktif bulanan. kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan pada hari Selasa, (12/8).

Tonggak ini mengartikan berarti bahwa Threads mampu menambah 50 juta pengguna aktif bulanan pada kuartal terakhir, karena CEO Meta Mark Zuckerberg telah mengumumkan pada minggu terakhir bulan April bahwa platform tersebut telah mencapai lebih dari 350 juta pengguna aktif bulanan.

"Dua tahun terakhir ini sungguh luar biasa. Berawal dari ide konyol untuk bersaing dengan Twitter, Threads telah berkembang menjadi platform bermakna yang mendorong pertukaran perspektif secara terbuka," kata kepala Instagram Adam Mosseri, dikutip dari TechCrunch, Kamis (14/8).

Dengan pencapaian yang gemilang itu, Mosseri pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para pengguna. Telah mencapai jumlah pengguna yang mengesankan Mosseri menjamin bahwa Threads bakal terus berinovasi kedepannya.

"Saya berterima kasih kepada Anda semua karena telah menjadikan tempat ini seperti sekarang ini. Masih banyak yang harus kami lakukan, dan masih banyak lagi yang akan datang," jelas Mosseri.

Meski pertumbuhan Threads cukup mengesankan, namun aplikasi itu belum bisa mengungguli pelanggan aktif bulanan dari X (dulu Twitter). Membuatnya harus bekerja keras agar bisa mengungguli pesaing utamanya itu. Dikabarkan sebelumnya, bahwa perusahaan teknologi milik Elon Musk itu memiliki lebih dari 600 juta pengguna aktif bulanan. (Rif/M-3)