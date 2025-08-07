Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

07/8/2025 17:59
Devita Oktavia D, Ubah Penjelasan Hukum Jadi Konten yang Ringan dan Mengedukasi
Devita Oktavia D, jelaskan persoalan hukum dengan gaya ringan di Media Sosial.(Dok. Pribadi)

DI tengah maraknya konten hiburan di media sosial, muncul sosok Devita Oktavia Dwiyanti yang menawarkan sesuatu yang berbeda: edukasi hukum yang dibungkus secara ringan, singkat, dan menyenangkan.

Mantan pegawai bank asing ini kini menjelma menjadi konten kreator hukum yang digemari masyarakat dari berbagai usia dengan pengikut TikTok yang telah menembus angka 122 ribu.

Dengan akun bernama @devita_oktavia_d, Devita mengusung tagline “Tau Hukum dengan FUN”. Kontennya banyak membahas persoalan hukum perdata, bisnis, kontrak, merek, hingga persoalan keluarga, dalam format video 1 menit yang disajikan tanpa jargon hukum yang membingungkan.

Berani Berubah Demi Misi Sosial

Keputusan meninggalkan posisi nyaman di bank asing tempatnya bekerja selama 16 tahun bukan hal yang mudah. Namun, Devita merasa terpanggil untuk fokus membantu masyarakat lewat jalur hukum.

Setelah mendirikan kantor hukum sendiri, ia juga tetap menjalankan amanah profesi advokat untuk memberikan layanan pro bono, termasuk lewat kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan.

Bukan Sekadar Konten, Tapi Jawaban Atas Keresahan Publik

Yang membuat konten Devita berbeda adalah kedekatannya dengan persoalan nyata. Ia kerap menjawab pertanyaan langsung dari warganet melalui kolom komentar atau pesan pribadi, lalu mengubahnya menjadi video dengan penjelasan yang disertai dasar hukum resmi.

Dengan gaya santai namun tetap informatif, konten-kontennya berhasil menjembatani dunia hukum yang kompleks dengan masyarakat awam yang sering merasa asing dengan istilah-istilah hukum.

Hukum Harus Didekatkan ke Masyarakat

Sebagai ibu dari tiga anak dan seorang advokat aktif, Devita memanfaatkan media sosial bukan untuk hiburan semata, melainkan sebagai sarana penyuluhan hukum digital.

Dalam setiap unggahannya, ia berusaha menyampaikan bahwa memahami hukum bukan hanya untuk para ahli atau akademisi, tetapi juga untuk masyarakat biasa yang ingin hidup lebih terjamin secara legal.

Profil Singkat Devita Oktavia D

  • Nama Lengkap: Devita Oktavia Dwiyanti
  • Tempat, tahun lahir: Jakarta, 1980
  • Usia: 44 Tahun
  • Asal: Jakarta
  • Profesi: Advokat, Konten Kreator, Penyuluh Hukum
  • Pendidikan:
    • S1 Hukum – Universitas Trisakti
    • S2 Hukum – Universitas Jayabaya
  • Sertifikasi: CPCLE (Certified Procurement Contract Legal Expert)
  • Media Sosial: TikTok, Instagram, YouTube – @devitaoktavia__d
  • Jumlah Pengikut TikTok: 122,8 ribu+

Dampak Digital di Era Keadilan Sosial

Langkah Devita membuktikan bahwa media sosial bisa digunakan untuk memperluas akses terhadap keadilan dan hukum.

Di saat banyak orang kesulitan membayar jasa advokat, konten edukatif seperti yang ia buat bisa jadi solusi awal memahami dan menyikapi persoalan hukum dengan lebih tenang dan cermat. (RO/Z-10)

 



Editor : Gana Buana
