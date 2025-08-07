Devita Oktavia D: Mengubah Penjelasan Hukum Jadi Konten Edukasi yang Ringan & Mengedukasi

Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
DI tengah dominasi konten hiburan di media sosial, hadir sosok inspiratif bernama Devita Oktavia Dwiyanti, seorang advokat yang berhasil menghadirkan edukasi hukum dalam format yang ringan, mudah dipahami, dan menyenangkan.
Dengan lebih dari 122 ribu pengikut di TikTok, Devita menjadi panutan baru dalam penyuluhan hukum digital.
Lewat akun media sosialnya @devitaoktavia__d, Devita mengusung tagline “Tau Hukum dengan FUN”, menyajikan berbagai topik hukum dalam video singkat berdurasi 1 menit. Tanpa istilah hukum yang rumit, ia membahas isu-isu seperti:
Dengan pendekatan yang santai namun tetap akurat, kontennya menjadi jembatan antara dunia hukum yang kompleks dan masyarakat awam yang haus informasi praktis.
Setelah 16 tahun berkarier di bank asing, Devita memilih jalan berbeda. Ia mengundurkan diri demi mewujudkan misi sosial: membantu masyarakat memahami dan mengakses hukum.
Kini, selain mendirikan kantor hukumnya sendiri, ia aktif memberikan layanan pro bono dan menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Balai Pemasyarakatan.
Salah satu kekuatan konten Devita terletak pada keterhubungannya dengan realitas sosial. Banyak dari videonya terinspirasi langsung dari pertanyaan warganet yang dikirim melalui kolom komentar atau pesan pribadi. Ia lalu menjawab dengan dasar hukum resmi, menjadikannya referensi terpercaya di tengah derasnya informasi yang simpang siur.
Sebagai seorang ibu tiga anak dan praktisi hukum aktif, Devita memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk eksistensi pribadi, tapi sebagai alat penyuluhan hukum berbasis digital. Ia ingin menunjukkan bahwa pemahaman hukum bukan hanya milik akademisi atau praktisi, tetapi juga hak setiap orang yang ingin hidup lebih tertib secara hukum.
Langkah Devita membuktikan bahwa media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga sarana untuk menyebarluaskan pemahaman hukum. Di tengah realitas mahalnya biaya jasa hukum, konten seperti milik Devita menjadi solusi awal bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum secara mandiri dan terarah.
Jika Anda mencari referensi terpercaya soal hukum sehari-hari, akun Devita bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Hukum tak lagi rumit, bersama Devita, hukum jadi FUN! (Z-10)
Devita Oktavia D hadir sebagai konten kreator hukum yang menyajikan edukasi hukum secara ringan, singkat, dan menyenangkan lewat media sosial.
KREATIVITAS, konsistensi, dan komitmen yang kuat kini membawa Yosep Afrianus atau Om Kobus melambung menjadi salah satu konten kreator sukses di Nusa Tenggara Timur.
Di era digital yang serba seketika ini, konten video menjadi raja. Permintaan akan konten video berkualitas luar biasa terus meroket, menciptakan peluang emas bagi para editor video freelance.
Panduan memulai karir content creator: temukan passion, bangun portofolio menarik, kuasai skill penting, & raih sukses di dunia konten!
Pelajari cara membuat konten YouTube yang menarik & menghasilkan uang! Tips & trik optimasi video, ide konten viral, dan strategi monetisasi efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved