Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

 Gana Buana
07/8/2025 16:48
Devita Oktavia D: Mengubah Penjelasan Hukum Jadi Konten Edukasi yang Ringan & Mengedukasi
Konten kreator hukum, Devita Oktavia D.(Dok. Pribadi)

DI tengah dominasi konten hiburan di media sosial, hadir sosok inspiratif bernama Devita Oktavia Dwiyanti, seorang advokat yang berhasil menghadirkan edukasi hukum dalam format yang ringan, mudah dipahami, dan menyenangkan.

Dengan lebih dari 122 ribu pengikut di TikTok, Devita menjadi panutan baru dalam penyuluhan hukum digital.

Edukasi Hukum lewat Konten 1 Menit yang Menghibur

Lewat akun media sosialnya @devitaoktavia__d, Devita mengusung tagline “Tau Hukum dengan FUN”, menyajikan berbagai topik hukum dalam video singkat berdurasi 1 menit. Tanpa istilah hukum yang rumit, ia membahas isu-isu seperti:

  • Hukum perdata
  • Hukum bisnis dan kontrak
  • Perlindungan merek dagang
  • Hukum keluarga dan perwalian

Dengan pendekatan yang santai namun tetap akurat, kontennya menjadi jembatan antara dunia hukum yang kompleks dan masyarakat awam yang haus informasi praktis.

Transformasi Karier: Dari Dunia Perbankan ke Misi Sosial

Setelah 16 tahun berkarier di bank asing, Devita memilih jalan berbeda. Ia mengundurkan diri demi mewujudkan misi sosial: membantu masyarakat memahami dan mengakses hukum.

Kini, selain mendirikan kantor hukumnya sendiri, ia aktif memberikan layanan pro bono dan menjalin kolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Balai Pemasyarakatan.

Konten Berdasarkan Keresahan Nyata

Salah satu kekuatan konten Devita terletak pada keterhubungannya dengan realitas sosial. Banyak dari videonya terinspirasi langsung dari pertanyaan warganet yang dikirim melalui kolom komentar atau pesan pribadi. Ia lalu menjawab dengan dasar hukum resmi, menjadikannya referensi terpercaya di tengah derasnya informasi yang simpang siur.

Mengedukasi lewat Media Sosial: Hukum untuk Semua

Sebagai seorang ibu tiga anak dan praktisi hukum aktif, Devita memanfaatkan media sosial bukan hanya untuk eksistensi pribadi, tapi sebagai alat penyuluhan hukum berbasis digital. Ia ingin menunjukkan bahwa pemahaman hukum bukan hanya milik akademisi atau praktisi, tetapi juga hak setiap orang yang ingin hidup lebih tertib secara hukum.

Profil Singkat Devita Oktavia D

  • Nama Lengkap: Devita Oktavia Dwiyanti
  • Tempat, Tahun Lahir: Jakarta, 1980
  • Usia: 44 Tahun
  • Domisili: Jakarta
  • Profesi: Advokat, Konten Kreator, Penyuluh Hukum
  • Pendidikan:
    • S1 Hukum – Universitas Trisakti
    • S2 Hukum – Universitas Jayabaya
  • Sertifikasi: CPCLE (Certified Procurement Contract Legal Expert)
  • Media Sosial: TikTok, Instagram, YouTube – @devitaoktavia__d
  • Jumlah Pengikut TikTok: 122.800+

Menjawab Tantangan Keadilan Sosial lewat Konten

Langkah Devita membuktikan bahwa media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga sarana untuk menyebarluaskan pemahaman hukum. Di tengah realitas mahalnya biaya jasa hukum, konten seperti milik Devita menjadi solusi awal bagi masyarakat untuk memahami persoalan hukum secara mandiri dan terarah.

Jika Anda mencari referensi terpercaya soal hukum sehari-hari, akun Devita bisa menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Hukum tak lagi rumit, bersama Devita, hukum jadi FUN! (Z-10)



Editor : Gana Buana
