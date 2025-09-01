Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Cara Install Spotify di Laptop Windows dan MacBook

Reynaldi Andrian Pamungkas
01/9/2025 23:30
Cara Install Spotify di Laptop Windows dan MacBook
Berikut Cara Install Spotify di Laptop(freepik)

SPOTIFY adalah aplikasi streaming musik, podcast, dan konten audio digital yang memungkinkan penggunanya mendengarkan jutaan lagu dari berbagai artis, genre, dan negara secara legal melalui internet.

Spotify pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan asal Swedia, Spotify AB, dan kini menjadi salah satu aplikasi musik paling populer di dunia.

Berikut Cara Install Spotify di Laptop

Cara Install Spotify di Windows

  • Buka browser Chrome/Edge/Firefox.
  • Kunjungi situs resmi Spotify https://www.spotify.com/download
  • Klik tombol Download untuk Windows.
  • Setelah file SpotifySetup.exe selesai diunduh, klik dua kali untuk menjalankan instalasi.
  • Tunggu proses install hingga selesai.
  • Login atau daftar akun Spotify bisa pakai email, Google, Facebook, atau Apple ID.
  • Spotify siap digunakan.

Cara Install Spotify di MacBook

  • Buka browser Safari atau Chrome.
  • Akses https://www.spotify.com/download
  • Klik tombol Download untuk Mac.
  • Setelah file .dmg terunduh, buka file tersebut.
  • Tarik ikon Spotify ke folder Applications.
  • Buka aplikasi Spotify dari Launchpad atau Spotlight.
  • Login dengan akun yang sudah ada atau daftar baru.

Selain itu, Spotify juga bisa digunakan langsung lewat browser, tidak perlu install, cukup login dan langsung streaming musik. (Z-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved