Cara Install Spotify di Laptop Windows dan MacBook

SPOTIFY adalah aplikasi streaming musik, podcast, dan konten audio digital yang memungkinkan penggunanya mendengarkan jutaan lagu dari berbagai artis, genre, dan negara secara legal melalui internet.

Spotify pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan asal Swedia, Spotify AB, dan kini menjadi salah satu aplikasi musik paling populer di dunia.

Buka browser Chrome/Edge/Firefox.

Kunjungi situs resmi Spotify https://www.spotify.com/download

Klik tombol Download untuk Windows.

Setelah file SpotifySetup.exe selesai diunduh, klik dua kali untuk menjalankan instalasi.

Tunggu proses install hingga selesai.

Login atau daftar akun Spotify bisa pakai email, Google, Facebook, atau Apple ID.

Spotify siap digunakan.

Buka browser Safari atau Chrome.

Akses https://www.spotify.com/download

Klik tombol Download untuk Mac.

Setelah file .dmg terunduh, buka file tersebut.

Tarik ikon Spotify ke folder Applications.

Buka aplikasi Spotify dari Launchpad atau Spotlight.

Login dengan akun yang sudah ada atau daftar baru.

Selain itu, Spotify juga bisa digunakan langsung lewat browser, tidak perlu install, cukup login dan langsung streaming musik. (Z-4)