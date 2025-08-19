Berikut Fitur Spotify Paling Berguna(freepik)

SPOTIFY adalah sebuah layanan streaming musik, podcast, dan konten audio digital yang berasal dari Swedia.

Spotify diluncurkan pada tahun 2008 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, dan kini menjadi salah satu platform musik terbesar di dunia.

Berikut 14 Fitur Spotify Paling Berguna

1. Playlist Personalisasi

Spotify otomatis membuatkan playlist rekomendasi musik sesuai selera dan kebiasaan mendengarkanmu.

2. Daily Mixes

Kombinasi lagu favoritmu dengan lagu baru sejenis, diperbarui setiap hari.

3. Wrapped

Rekap tahunan berisi lagu, artis, dan genre yang paling sering kamu dengar sepanjang tahun.

4. Spotify AI DJ

Fitur DJ dengan suara AI yang memutar musik sesuai mood dan memberi komentar seperti radio pribadi.

5. Kualitas Audio Tinggi

Bisa atur kualitas streaming hingga Very High 320 kbps untuk Premium.

6. Crossfade & Gapless Playback

Transisi mulus antar lagu atau tanpa jeda, cocok untuk playlist pesta atau album live.

7. Lirik Lagu Real-Time

Bisa mengikuti lirik secara langsung saat lagu diputar.

8. Collaborative Playlist

Membuat playlist bersama teman, di mana semua bisa menambahkan lagu.

9. Group Session

Dengarkan lagu bareng teman secara sinkron meskipun berada di tempat berbeda.

10. Offline Mode

Download lagu, album, atau playlist agar bisa didengar tanpa internet.

11. Spotify Connect

Mengontrol pemutaran musik di perangkat lain langsung dari HP.

12. Blend Playlist

Menggabungkan selera musikmu dengan teman secara otomatis jadi playlist campuran unik.

13. Equalizer

Atur nada tinggi, menengah, dan bass sesuai selera untuk kualitas suara yang lebih sesuai.

14. Sleep Timer

Atur musik berhenti otomatis setelah waktu tertentu, cocok untuk yang suka mendengarkan musik sebelum tidur.

Dengan fitur-fitur ini, Spotify bukan cuma aplikasi pemutar musik, tapi juga asisten musik pintar yang menyesuaikan selera penggunanya.