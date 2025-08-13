Taylor Swift Rilis Playlist Spesial Jelang Album Baru The Life of a Showgirl

Taylor Swift meluncurkan playlist special di Spotify jelang album baru The Life of a Showgirl.(Instagram)

TAYLOR Swift kembali membuat kejutan bagi penggemar jelang perilisan album ke-12 yang bertajuk The Life of a Showgirl. Papan reklame di Nashville dan New York menampilkan kode yang mengarahkan penggemar ke playlist baru di Spotify.

Playlist tersebut diberi judul And, baby, that's show business for you! dan berisi 22 lagu, termasuk “22” dan “We Are Never Ever Getting Back Together” dari Red, “Blank Space” dan “Style” dari 1989, hingga “...Ready For It?” dan “Delicate” dari Reputation. Juga ada lagu “Message In a Bottle (Taylor's Version) (From The Vault)” dari Red (Taylor’s Version).

Sebagian besar lagu dalam daftar ini diproduseri Max Martin dan Shellback, duo yang sebelumnya sukses bekerja sama dengan Swift di Red, 1989, dan Reputation. Meski kolaborator untuk album baru belum diumumkan, banyak penggemar menduga playlist ini memberi petunjuk arah musik yang akan datang.

Judul album The Life of a Showgirl pertama kali diungkap Swift melalui cuplikan penampilannya di podcast New Heights, yang dipandu kekasihnya Travis Kelce dan sang kakak, Jason Kelce. Dalam video promosi, Swift membawa koper hijau mint berinisial “TS” dan memperlihatkan sampul album yang masih diburamkan, sambil mengumumkan album ini sudah bisa dipesan di situs resminya.

Kabar ini datang beberapa bulan setelah Swift mengumumkan keberhasilannya membeli kembali seluruh katalog musiknya, termasuk enam album awal yang sebelumnya dikuasai produser Scooter Braun. “Semua musik yang pernah saya buat... kini sepenuhnya milik saya,” tulis Swift di Instagram, seraya menyebut kepemilikan itu juga mencakup video musik, rekaman konser, foto album, lagu yang belum dirilis, dan seluruh karya sepanjang kariernya. (People/Z-2)