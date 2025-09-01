7 Cara Upload Podcast di Spotify

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PODCAST Spotify adalah layanan konten audio digital di dalam aplikasi Spotify yang berisi rekaman percakapan, cerita, wawancara, atau diskusi tentang berbagai topik seperti hiburan, pendidikan, teknologi, kesehatan, motivasi, hingga berita terkini.
Podcast di Spotify bisa didengarkan gratis, sama seperti musik, dan tersedia dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia.
Rekam podcast menggunakan aplikasi perekam suara, software editing misalnya Audacity, Adobe Audition, GarageBand, atau platform khusus podcast. Simpan file audio dalam format MP3 atau WAV.
Spotify tidak menerima upload langsung. Kamu perlu menggunakan podcast hosting platform seperti Anchor sekarang Spotify for Podcasters, Podbean, Buzzsprout, atau Anchor FM. Hosting ini akan membuat RSS Feed untuk podcast kamu.
Buka Spotify for Podcasters. Login dengan akun Spotify biasa atau buat akun baru khusus podcast.
Dari hosting, salin link RSS Feed. Paste di Spotify for Podcasters, lalu klik Submit.
Masukkan judul, deskripsi, kategori, bahasa, cover art, dan detail lain. Pastikan cover berformat JPEG/PNG dengan ukuran minimal 1400x1400 px.
Spotify akan mengirimkan email verifikasi. Setelah lolos proses validasi, podcast akan tampil di Spotify dalam beberapa jam hingga 1 sampai 2 hari.
Bagikan link podcast di media sosial, website, atau grup komunitas agar makin banyak pendengar. Konsisten unggah episode baru untuk membangun audiens.
Cara termudah adalah lewat Anchor karena gratis, simpel, dan langsung terhubung ke Spotify tanpa perlu repot setting RSS Feed manual. (Z-4)
Spotify pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan asal Swedia, Spotify AB, dan kini menjadi salah satu aplikasi musik paling populer di dunia.
Spotify bisa membuat penggunanya mendengarkan jutaan lagu dan audio lainnya secara online tanpa harus mengunduh file musik satu per satu seperti MP3.
Blinding Lights adalah salah satu dari 28 lagu The Weeknd di Spotify’s Billions Club, jumlah ini lebih banyak daripada artis lainnya.
Fitur pesan itu hadir selayaknya fitur pesan pada media sosial umumnya, memungkinkan pengguna untuk berbagi lagi favorit hingga melakukan obrolan secara online.
Spotify diluncurkan pada tahun 2008 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, dan kini menjadi salah satu platform musik terbesar di dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved