BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

7 Cara Upload Podcast di Spotify

Reynaldi Andrian Pamungkas
01/9/2025 22:00
Berikut Cara Upload Podcast di Spotify(freepik)

PODCAST Spotify adalah layanan konten audio digital di dalam aplikasi Spotify yang berisi rekaman percakapan, cerita, wawancara, atau diskusi tentang berbagai topik seperti hiburan, pendidikan, teknologi, kesehatan, motivasi, hingga berita terkini.

Podcast di Spotify bisa didengarkan gratis, sama seperti musik, dan tersedia dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia.

Berikut 7 Cara Upload Podcast di Spotify

1. Siapkan Rekaman Podcast

Rekam podcast menggunakan aplikasi perekam suara, software editing misalnya Audacity, Adobe Audition, GarageBand, atau platform khusus podcast. Simpan file audio dalam format MP3 atau WAV.

Baca juga : 12 Fitur Spotify Paling Berguna

2. Pilih Hosting Podcast

Spotify tidak menerima upload langsung. Kamu perlu menggunakan podcast hosting platform seperti Anchor sekarang Spotify for Podcasters, Podbean, Buzzsprout, atau Anchor FM. Hosting ini akan membuat RSS Feed untuk podcast kamu.

3. Buat Akun di Spotify for Podcasters

Buka Spotify for Podcasters. Login dengan akun Spotify biasa atau buat akun baru khusus podcast.

4. Tambahkan RSS Feed

Dari hosting, salin link RSS Feed. Paste di Spotify for Podcasters, lalu klik Submit.

Baca juga : The Weekend Bukukan Rekor Baru Spotify, Blinding Lights Capai 5 Miliar Streams

5. Lengkapi Informasi Podcast

Masukkan judul, deskripsi, kategori, bahasa, cover art, dan detail lain. Pastikan cover berformat JPEG/PNG dengan ukuran minimal 1400x1400 px.

6. Verifikasi & Publikasikan

Spotify akan mengirimkan email verifikasi. Setelah lolos proses validasi, podcast akan tampil di Spotify dalam beberapa jam hingga 1 sampai 2 hari.

7. Promosikan Podcast

Bagikan link podcast di media sosial, website, atau grup komunitas agar makin banyak pendengar. Konsisten unggah episode baru untuk membangun audiens.

Cara termudah adalah lewat Anchor karena gratis, simpel, dan langsung terhubung ke Spotify tanpa perlu repot setting RSS Feed manual. (Z-4)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
