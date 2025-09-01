Headline
12 Fitur Spotify Paling Berguna

Reynaldi Andrian Pamungkas
01/9/2025 21:40
Berikut Fitur Spotify Paling Berguna(freepik)

SPOTIFY adalah platform streaming musik, podcast, dan konten audio digital yang berasal dari Swedia, didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, lalu resmi diluncurkan pada tahun 2008.

Spotify bisa membuat penggunanya mendengarkan jutaan lagu dan audio lainnya secara online tanpa harus mengunduh file musik satu per satu seperti MP3.

Berikut 12 Fitur Spotify Paling Berguna

1. Discover Weekly

Playlist otomatis berisi rekomendasi lagu baru sesuai selera pendengar, diperbarui tiap minggu.

2. Daily Mix

Playlist campuran musik favorit pengguna dan lagu mirip yang selalu diperbarui.

3. Spotify Wrapped

Laporan tahunan berisi lagu, artis, dan genre yang paling banyak didengar.

4. Lyrics

Menampilkan lirik lagu secara real-time saat diputar.

5. Group Session

Fitur mendengarkan lagu bersama teman secara sinkron, meskipun di tempat berbeda.

6. Spotify Connect

Menghubungkan Spotify dengan speaker, TV, konsol game, atau perangkat lain dengan mudah.

7. Offline Mode

Bisa mengunduh lagu atau playlist untuk didengarkan tanpa internet.

8. Crossfade & Gapless Playback

Membuat transisi antar lagu lebih mulus, tanpa jeda.

9. Blend

Menggabungkan playlist antara dua orang untuk menciptakan campuran lagu favorit bersama.

10. Podcast & Audiobooks

Tidak hanya musik, juga menyediakan konten podcast dan buku audio.

11. Canvas

Menampilkan animasi pendek loop pada layar saat lagu diputar.

12. Equalizer

Mengatur kualitas suara sesuai preferensi bass, treble, hingga vocal.

Dengan fitur-fitur ini, Spotify tidak hanya jadi aplikasi streaming musik, tapi juga platform hiburan audio lengkap yang bisa dipersonalisasi sesuai gaya hidup pengguna. (Z-4)



Editor : Reynaldi
