12 Fitur Spotify Paling Berguna

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
SPOTIFY adalah platform streaming musik, podcast, dan konten audio digital yang berasal dari Swedia, didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, lalu resmi diluncurkan pada tahun 2008.
Spotify bisa membuat penggunanya mendengarkan jutaan lagu dan audio lainnya secara online tanpa harus mengunduh file musik satu per satu seperti MP3.
Playlist otomatis berisi rekomendasi lagu baru sesuai selera pendengar, diperbarui tiap minggu.
Playlist campuran musik favorit pengguna dan lagu mirip yang selalu diperbarui.
Laporan tahunan berisi lagu, artis, dan genre yang paling banyak didengar.
Menampilkan lirik lagu secara real-time saat diputar.
Fitur mendengarkan lagu bersama teman secara sinkron, meskipun di tempat berbeda.
Menghubungkan Spotify dengan speaker, TV, konsol game, atau perangkat lain dengan mudah.
Bisa mengunduh lagu atau playlist untuk didengarkan tanpa internet.
Membuat transisi antar lagu lebih mulus, tanpa jeda.
Menggabungkan playlist antara dua orang untuk menciptakan campuran lagu favorit bersama.
Tidak hanya musik, juga menyediakan konten podcast dan buku audio.
Menampilkan animasi pendek loop pada layar saat lagu diputar.
Mengatur kualitas suara sesuai preferensi bass, treble, hingga vocal.
Dengan fitur-fitur ini, Spotify tidak hanya jadi aplikasi streaming musik, tapi juga platform hiburan audio lengkap yang bisa dipersonalisasi sesuai gaya hidup pengguna. (Z-4)
Spotify pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan asal Swedia, Spotify AB, dan kini menjadi salah satu aplikasi musik paling populer di dunia.
Podcast di Spotify bisa didengarkan gratis, sama seperti musik, dan tersedia dalam berbagai bahasa dari seluruh dunia.
Blinding Lights adalah salah satu dari 28 lagu The Weeknd di Spotify’s Billions Club, jumlah ini lebih banyak daripada artis lainnya.
Fitur pesan itu hadir selayaknya fitur pesan pada media sosial umumnya, memungkinkan pengguna untuk berbagi lagi favorit hingga melakukan obrolan secara online.
Spotify diluncurkan pada tahun 2008 oleh Daniel Ek dan Martin Lorentzon, dan kini menjadi salah satu platform musik terbesar di dunia.
Spotify pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan asal Swedia, Spotify AB, dan kini menjadi salah satu aplikasi musik paling populer di dunia.
MASIH rumitnya sistem penarikan royalti yang diamanatkan ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) termasuk transparansi dan dan hasil penarikan royalti,
ByteDance menegaskan setelah seluruh layanan Tiktok Music tidak tersedia, pihaknya akan menghapus semua data pengguna.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved