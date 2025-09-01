Terobos Rumah Jungkook BTS, Sasaeng Ditangkap

Headline
SEORANG perempuan berusia 40-an tahun ditangkap setelah menyusup ke rumah personel grup idola K-Pop BTS, Jungkook. Hal itu diungkapkan polisi Seoul dalam sebuah pernyataan, Minggu (31/8).
Menurut Kantor Polisi Yongsan, perempuan itu tertangkap pada Sabtu (30/8) sekitar pukul 23.20 waktu Korea Selatan, setelah dia masuk ke tempat parkir bawah tanah gedung Jungkook dengan membuntuti sebuah kendaraan yang sedang masuk.
Seorang penjaga keamanan melihatnya di kamera pengawas dan segera memberi tahu polisi.
Saat diinterogasi, dia dilaporkan memberikan pernyataan yang tidak jelas, mengklaim bahwa dia sedang “mengunjungi rumah seorang teman,” dikutip dari The Korea Herald, Senin, (1/9). Polisi masih menyelidiki lebih lanjut untuk menentukan motifnya.
Ini adalah kasus penerobosan kedua di kediaman Jungkook dalam beberapa bulan terakhir. Pada Juni lalu, perempuan Tionghoa berusia 30-an mencoba masuk ke properti itu saat Jungkook menyelesaikan wajib militernya.
Dia ditangkap oleh polisi saat mencoba memasukkan kode pintu. Perempuan itu dilaporkan menyatakan dia datang ke Korea untuk menemui Jungkook setelah dia selesai wajib militer.
Insiden-insiden seperti ini menyoroti masalah yang sering terjadi di industri K-pop, yaitu penggemar ‘sasaeng’ yang obsesif, yang melanggar batas, dan mengganggu kehidupan pribadi idola.
Berdasarkan undang-undang antipenguntitan Korea Selatan pada 2021, pelaku dapat dihukum hingga tiga tahun penjara atau denda hingga 30 juta won (Rp354 juta).
Jika melibatkan senjata atau barang berbahaya, hukuman dapat meningkat hingga lima tahun penjara atau denda hingga 50 juta won (Rp591 juta). (Z-1)
