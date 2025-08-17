Penggemar K-Pop Bangga! Dinda Putri Maharani Resmi Jadi Member Baru Secret Number, Berikut Profilnya

Dinda, asal Jakarta debut di girl group K-Pop Secret Number.(Dok. Instagram)

KABAR membanggakan datang dari dunia K-Pop. Gadis asal Jakarta, Dinda Putri Maharani, resmi debut sebagai member terbaru girl group Secret Number di bawah naungan Vine Entertainment. Kini, formasi grup tersebut semakin segar dengan hadirnya Soodam, Zuu, Ebin, Minc, Navi, dan Dinda.

Perjalanan Panjang Menuju Debut

Perjalanan Dinda jelas bukan hal yang mudah. Tanpa latar pendidikan musik formal, ia menekuni dunia tarik suara secara otodidak. Cover lagu yang ia unggah ke media sosial kerap mencuri perhatian, bahkan pernah di-repost langsung oleh salah satu member NCT.

Sebelum fokus di musik, Dinda lebih dulu meniti karier di dunia modeling dan akting. Ia tercatat pernah membintangi web series Abighea, yang membuat namanya mulai dikenal.

Berbekal pengalaman ini, banyak penggemar optimis bahwa Dinda akan tumbuh menjadi idol serba bisa—mampu bernyanyi, menari, hingga berakting.

Momen Spesial Menjelang Debut

Menjelang debut resminya, Secret Number merilis video duet Zuu dan Dinda membawakan lagu Raisa “Terserah.” Menariknya, Raisa sendiri memberi komentar positif dengan menyebut cover tersebut “bagus banget.” Hal ini menjadi dorongan moral yang kuat bagi Dinda di awal karier internasionalnya.

Profil Dinda Putri Maharani

Nama Lengkap: Dinda Putri Maharani

Nama Panggung: Dinda

Tanggal Lahir:

Asal: Jakarta, Indonesia

Tinggi Badan:

Zodiak:

Hobi: Menyanyi, akting, modeling

Fun Fact: Pernah direpost oleh NCT karena cover lagu yang ia buat

Motto Hidup: “Berani bermimpi, konsisten berusaha, dan percaya kalau talenta lokal bisa mendunia.”

Kebanggaan di Bulan Kemerdekaan

Debut Dinda semakin istimewa karena bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Kehadirannya seolah menjadi hadiah manis bagi bangsa, membuktikan bahwa talenta lokal bisa bersaing dan bersinar di kancah internasional.

Dengan pesona, bakat, dan kerja kerasnya, Dinda Putri Maharani siap membawa nama Indonesia ke panggung global bersama Secret Number. Semoga langkah Dinda bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berani bermimpi, mengejar passion, dan percaya bahwa mimpi besar dapat diraih. (Z-10)