Penggemar K-Pop Bangga! Dinda Putri Maharani Resmi Jadi Member Baru Secret Number, Berikut Profilnya

KABAR membanggakan datang dari dunia K-Pop. Gadis asal Jakarta, Dinda Putri Maharani, resmi debut sebagai member terbaru girl group Secret Number di bawah naungan Vine Entertainment. Kini, formasi grup tersebut semakin segar dengan hadirnya Soodam, Zuu, Ebin, Minc, Navi, dan Dinda.
Perjalanan Dinda jelas bukan hal yang mudah. Tanpa latar pendidikan musik formal, ia menekuni dunia tarik suara secara otodidak. Cover lagu yang ia unggah ke media sosial kerap mencuri perhatian, bahkan pernah di-repost langsung oleh salah satu member NCT.
Sebelum fokus di musik, Dinda lebih dulu meniti karier di dunia modeling dan akting. Ia tercatat pernah membintangi web series Abighea, yang membuat namanya mulai dikenal.
Berbekal pengalaman ini, banyak penggemar optimis bahwa Dinda akan tumbuh menjadi idol serba bisa—mampu bernyanyi, menari, hingga berakting.
Menjelang debut resminya, Secret Number merilis video duet Zuu dan Dinda membawakan lagu Raisa “Terserah.” Menariknya, Raisa sendiri memberi komentar positif dengan menyebut cover tersebut “bagus banget.” Hal ini menjadi dorongan moral yang kuat bagi Dinda di awal karier internasionalnya.
Debut Dinda semakin istimewa karena bertepatan dengan bulan kemerdekaan Indonesia. Kehadirannya seolah menjadi hadiah manis bagi bangsa, membuktikan bahwa talenta lokal bisa bersaing dan bersinar di kancah internasional.
Dengan pesona, bakat, dan kerja kerasnya, Dinda Putri Maharani siap membawa nama Indonesia ke panggung global bersama Secret Number. Semoga langkah Dinda bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus berani bermimpi, mengejar passion, dan percaya bahwa mimpi besar dapat diraih. (Z-10)
Grup K-Pop Secret Number tengah bersiap menyapa kembali penggemar lewat comeback yang dijadwalkan pada 19 Agustus 2025.
Dunia K-Pop dikejutkan oleh kabar mengejutkan: Dita Karang, idol K-Pop pertama asal Indonesia, resmi keluar dari grup Secret Number.
Sebagai anggota grup yang berasal dari Indonesia, Dita memperkenalkan budaya dan makanan Indonesia kepada rekan-rekannya dalam grup Secret Number.
Mengenakan busana berwarna perak, yang memancarkan kesan anggun dan seksi, Tiara Andini membuka konser Secret Number dengan lagu energik Flip It Up.
Konser yang diselenggarakan Sabtu, (28/9) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta itu diawali dengan penampilan lagu Who Dis?.
