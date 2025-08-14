Secret Number Siap Comeback 19 Agustus 2025 dengan Formasi Baru, Ada Dinda dari Indonesia!

Secret Number comeback.(YouTube)

GRUP K-Pop Secret Number tengah bersiap menyapa kembali penggemar lewat comeback yang dijadwalkan pada 19 Agustus 2025. Momen ini menjadi salah satu yang paling dinantikan, bukan hanya karena perilisan single terbaru mereka yang berjudul Don’t Touch, tetapi juga karena perubahan besar pada susunan anggota grup.

Meski tetap beranggotakan enam orang, formasi kali ini terasa benar-benar baru. Empat member lama, Lea, Dita, Minji, dan Jinny, dipastikan tidak lagi bergabung.

Hanya Soodam dan Zuu yang bertahan dari line-up sebelumnya, sementara empat talenta segar resmi masuk menggantikan posisi yang kosong. Mereka adalah Ebin dan Navi yang berasal dari Korea Selatan, Dinda dari Indonesia, serta Minssi yang berasal dari Inggris.

Identitas para member baru ini terungkap ketika VINE Entertainment, agensi yang menaungi Secret Number, memperbarui foto profil resmi grup di platform musik MelOn.

Perubahan tersebut menjadi tanda awal bagi penggemar bahwa era baru Secret Number telah dimulai, lengkap dengan warna musik dan konsep yang mungkin berbeda dari sebelumnya.

Di antara member baru, Dinda menjadi sorotan tersendiri bagi publik Indonesia. Untuk memperkenalkannya kepada penggemar, VINE merilis video duet Dinda bersama Zuu, membawakan lagu Terserah milik Raisa.

Video tersebut diunggah di kanal YouTube Secret Number pada Kamis (14/8) dan langsung mencuri perhatian. Dalam waktu hanya dua jam, video ini sudah ditonton lebih dari 19 ribu kali, memperlihatkan antusiasme besar dari penggemar, khususnya di Indonesia.

Perubahan formasi ini terjadi setelah rangkaian kabar hengkangnya para member lama. Pada 3 April 2025, VINE resmi mengumumkan bahwa kontrak Lea telah berakhir dan ia tidak lagi menjadi bagian dari grup.

Hanya sehari setelahnya, Dita, Jinny, dan Minji secara bersama-sama merilis pernyataan yang mengonfirmasi keputusan mereka meninggalkan Secret Number sekaligus agensi. Mereka menyebut keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan melalui diskusi panjang mengenai situasi yang mereka hadapi.

Menanggapi perubahan besar ini, pihak VINE Entertainment menyampaikan bahwa Secret Number akan hadir dengan nuansa baru yang segar, baik dari sisi musik maupun penampilan, demi memberikan pengalaman berbeda kepada para penggemar. Agensi juga meminta dukungan dan cinta yang berkelanjutan bagi grup di babak perjalanan terbarunya.

Dengan formasi yang memadukan latar belakang internasional—dari Korea Selatan, Indonesia, hingga Inggris, comeback kali ini menjadi ujian sekaligus peluang besar bagi Secret Number. Bagi penggemar, 19 Agustus 2025 bukan sekadar tanggal perilisan lagu baru, tetapi awal dari era baru yang penuh kejutan dan potensi. (Z-10)