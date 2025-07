Rayakan Ultah ke-10, Twice Rilis Album This is For dan Gelar Tur Dunia

Twice(Dok. Instagram @twicetagram)

GRUP idola K-pop Twice merayakan ulang tahun (ultah) ke-10 dengan merilis album bertajuk ‘This is For’, pada Jumat (11/7). Album grup idola Kpop yang debut pada Oktober 2015 ini dirilis oleh JYP Entertainment.

Melansir dari kantor berita Yonhap, album ini menjadi penghargaan dan refleksi dari perjalanan musik TWICE. Album ‘This is For’ terdiri dari 14 lagu, termasuk lagu utama berjudul sama, bersama dengan "Four," "Options," "Mars," hingga "Right Hand Girl."

"Album ini dibuat untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami yang tulus kepada publik, baik di Korea maupun di seluruh dunia, atas cinta dan dukungan mereka selama 10 tahun terakhir, dan khususnya kepada Once (panggilan akrab penggemar Twice), yang selalu mendukung Twice dan berbagi perjalanan kami," ucap grup tersebut dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh agensi.

"Kami ingin menciptakan musik yang akan dikenang sebagai penghormatan yang bermakna untuk ulang tahun ke-10 kami," sambungnya.

Lebih lanjut, Twice mengatakan mereka tetap mempertahankan warna musik khas grup. Namun, ada beberapa pembaruan dalam penggarapan album, seperti kombinasi lagu-lagu unit (sub-unit) dan konsep pemotretan yang menghadirkan pesona baru dan unik.

Sebagai bagian dari perayaan, Twice akan memulai tur dunia baru bertajuk ‘This is For’ yang dibuka di Inspire Arena, Incheon, pada 19-20 Juli 2025.

Selain itu, Twice dijadwalkan menjadi penampil utama dalam festival musik besar Amerika Serikat, Lollapalooza Chicago, pada 2 Agustus mendatang. (Nas/M-3)