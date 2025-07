Lirik lagu This Is For Twice(Bilboard Philipines)

TWICE resmi comeback dengan album Korea keempat mereka bertajuk This Is For pada Jumat (11/7), tepat saat mereka merayakan 1 dekade perjalanan karier di industri K-pop.

Lagu utama dengan judul yang sama menjadi sorotan, menyuarakan kekuatan perempuan dan cinta untuk para penggemar mereka, ONCE.

Lirik Lagu This Is For – TWICE

This is for all my ladies

Who don't get hyped enough (Hey ladies)

If you've been done wrong

Then this your song so turn it up (Turn it up for me, uh, uh)

I wanna go where the baddest girls are from, uh, uh

Might be another planet maybe

That's where mother nature made me (Ooh)

Something about that water tastes like fun (Yeah, yeah)

My girls make it rain confetti

Sweet on your tongue

Beep, beep, beep

I'm outside your door, so let's go, don't let that

Beep, beep, beep

Have you feeling low when you're grown you got the

Key, key, keys (You got it)

You already know and it shows tonight

It's you and me how it should be

This is for all my ladies

Who don't get hyped enough

If you've been done wrong

Then this your song so turn it up

One time for all my ladies

You looking good as what

So tell 'em bye, bye

'Cause it's your time to turn it up

Makna Lagu: Seruan Empowerment dan Cinta untuk ONCE

This Is For bukan hanya sekadar lagu K-pop biasa. Lagu ini menyimpan pesan mendalam sebagai bentuk penghormatan TWICE untuk para fans yang telah mendampingi mereka selama 10 tahun. Lagu ini juga merupakan ajakan untuk self-love, keberanian, dan persatuan antar perempuan di seluruh dunia.

TWICE ingin para ONCE dan pendengar global merasa dihargai, kuat, dan tidak sendirian, terutama setelah mengalami masa sulit. Melalui lirik dan musiknya, mereka berhasil membungkus pesan kekuatan dan kebersamaan dengan gaya khas TWICE: penuh warna dan percaya diri.

Tentang Album This Is For

Album ini terdiri dari 14 lagu, termasuk lima lagu unit yang menunjukkan warna unik dari tiap kombinasi member TWICE. Berikut daftar lengkap lagunya:

Four This Is For (title track) Options Mars Right Hand Girl Peach Gelato Hi Hello Battitude (Unit A) Dat Ahh Dat Ooh (Unit B) Let Love Go (Unit C) G.O.A.T (Unit D) Talk (Unit E) Seesaw Heartbreak Avenue

Setiap lagu dalam album ini membawa nuansa berbeda, dari pop ceria hingga R&B menyentuh hati, memperlihatkan evolusi musikal TWICE yang kini makin matang.

Tur Dunia dan Perayaan Global

Tak hanya merilis album, TWICE juga mengumumkan tur dunia bertajuk This Is For World Tour yang dimulai dari Incheon pada 19 Juli 2025. Tur ini dirancang sebagai perayaan penuh cinta, nostalgia, dan kebanggaan atas pencapaian mereka selama 10 tahun terakhir. Tentunya, ini jadi momen spesial yang sangat dinantikan ONCE di seluruh dunia!

Saksikan Video Musik Resminya

TWICE juga telah merilis video musik "This Is For" di kanal YouTube resmi mereka. Visual penuh warna, koreografi energik, dan chemistry antar anggota akan membuatmu langsung jatuh cinta.

This Is For bukan sekadar comeback, melainkan pernyataan cinta dan kekuatan dari TWICE untuk dunia. Lagu ini cocok jadi soundtrack hidup para perempuan kuat di mana pun berada. Dengan konsep matang dan produksi musik berkualitas tinggi, TWICE sekali lagi membuktikan bahwa mereka adalah ikon global yang layak dikenang.