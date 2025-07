Album This Is For, Manifesto 10 Tahun Twice

Album This Is For(Dok: JYP Entertainment.)

SETELAH vakum hampir tiga tahun delapan bulan, grup idola K-Pop Twice akhirnya merilis karya album penuh terbaru berjudul This Is For. Album ini disebut label JYP Entertainment, yang menaungi Twice, sebagai bentuk manifesto grup tersebut yang sudah berjalan selama 10 tahun, sejak debut pada 2015.

“Album ini merupakan manifesto Twice, yang telah sangat dicintai selama 10 tahun sejak debut mereka pada 2015, untuk dekade baru di luar masa kejayaan mereka,” bunyi keterangan JYP Entertainment, dikutip Media Indonesia dari situs resmi mereka, Jumat (11/7).

Di album ini, sembilan anggota Twice menyampaikan pesan “untuk kita” dan “untuk semua orang” serta menyanyikan melodi yang menginspirasi penuh energi positif, kecerdasan, dan humor. Berisi 14 lagu, This Is For mencakup berbagai genre dan diciptakan oleh berbagai unit.

“Album ini akan menghibur kalian dengan spektrum musik Twice yang lebih luas,” kata JYP.

Album This Is For diciptakan bersama di antaranya oleh Tayla Parx, yang menulis hits 7 rings, thank u, next, 34+35, dan pov dari Ariana Grande. Album ini juga menampilkan kontribusi dari Amy Allen, Julian Bunetta, dan John Ryan, yang dikenal karena karya mereka bersama Sabrina Carpenter, serta Dem Jointz dan Baby Tate.

Lagu utama, This Is For, bercerita tentang ketegasan, kepercayaan diri, dan kekuatan batin. Diharapkan lagu ini akan memberikan penggemar perasaan yang segar dan berenergi.(M-2)