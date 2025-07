Tak Mau Kalah dengan Blackpink, Twice Rilis Album Keempat This is For

Cover album baru Twice, This is For.(Dok. JYP Entertainment)

BUKAN hanya Blackpink yang comeback dengan rilisan single Jump, grup idola K-Pop lainnya, Twice, juga comeback dengan album terbaru mereka.

Twice merilis album bertajuk This Is For hari ini. This Is For menjadi album studio keempat dari Twice. Album This Is For terdiri dari 14 lagu.

“Kami merangkai album ini dengan harapan dapat menyampaikan bagaimana kami ingin menjadi sumber kekuatan bagi penggemar yang telah bersama kami,” kata delapan anggota Twice melalui label JYP Entertainment,” dikutip Media Indonesia dari The Korea Herald, Jumat, (11/7).

Twice banyak memikirkan album ini agar mencerminkan bagaimana para anggotanya berkembang selama satu dekade terakhir. Sambil tetap setia pada warna grup, mereka ingin menampilkan sisi lain, terutama melalui lagu-lagu yang dinyanyikan berpasangan dan foto-foto konsep.

Jeonyeon, Jihyo, dan Chaeyoung juga mengucapkan terima kasih atas kesuksesan single Takedown, yang mereka nyanyikan untuk serial animasi Netflix Kpop Demon Hunters. Mereka menganggap penggemar sebagai sumber energi utama Twice. (H-3)