Twice Gandeng Saweetie di Single Superstars

Twice dan Saweetie(Instagram @twicetagram)

GRUP idola K-Pop Twice dan rapper asal Amerika Serikat (AS) Saweetie berkolaborasi dalam lagu bertajuk Superstars. Single tersebut dijadwalkan rilis pada 1 Agustus mendatang.

Kabar ini dikonfirmasi oleh unggahan media sosial Saweetie yang menunjukkan sebuah video dirinya sedang menari bersama para anggota Twice diiringi lagu Superstar di gedung JYP Entertainment.

“Superstars with TWICE 8/1,” tulis unggahan tersebut, dikutip Selasa (29/7).

Baca juga : Alex Warren Berkolaborasi dengan Rose Blackpink di Single On My Mind

Sebelumnya, Saweetie juga mengunggah video dirinya menari bersama Twice dengan diiringi lagu baru sang idola K-Pop This Is For. Unggahan tersebut sontak memunculkan spekulasi adanya kolaborasi, dan ternyata perkiraan fans tidak meleset!

Pada 11 Juli, Twice merilis album penuh keempatnya This Is For. Grup tersebut mengungkapkan dalam wawancara bersama NME, mereka tengah bersiap menyambut fase baru dalam perjalanan kariernya.

Baca juga : Hearts2Hearts Siap Lakukan Comeback

Terkait karya musik, Twice menegaskan bahwa setiap album dirancang untuk menghadirkan warna yang berbeda dan menyuguhkan sisi lain dari diri mereka yang belum terlihat sebelumnya.

“Karena ini merupakan album studio pertama kami dalam waktu yang cukup lama, kami ingin menyuguhkan variasi genre seluas mungkin,” ujar Twice.

Sementara itu, nama Saweetie mulai dikenal di dunia musik sejak merilis lagu debutnya Icy Girl pada 2017 lalu. Lagu tersebut mendapatkan sertifikasi double platinum dari Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA) dan membuatnya menandatangani kontrak dengan Warner Records. (Z-1)