Alex Warren Berkolaborasi dengan Rose Blackpink di Single On My Mind

Alex Warren (kanan) dan Rose Blackpink(MI/HO)

PENYANYI,, penulis lagu, dan sensasi Gen-Z, Alex Warren, berkolaborasi dengan ikon global dan superstar K-pop, Rose dari Blackpink, di single On My Mind, yang sudah dapat didengarkan di seluruh platform streaming musik dan dirilis lewat Warner Records.

Dirilis sebagai sebuah kejutan dari album baru Warren, lagu ini diambil dari album You'll Be Alright, Kid, yang akan dirilis pada 18 Juli.

Warren pertama kali memberikan kode tentang kolaborasinya dengan Rose di media sosial, beberapa minggu lalu, dan sukses membuat para penggemar musik keduanya geger dan mulai berspekulasi.

Sejak itu, antisipasi pun semakin memuncak hingga akhirnya On My Mind dirilis. Sebuah lagu cinta bernuansa pop-antemik ala Alex, dipadukan dengan emosi serba jujur dan nuansa sinematik, On My Mind diproduseri oleh hitmaker Ammo dan John Ryan.

Performa vokal Warren yang penuh perasaan dan warna vokal Rose yang khas membuat lagu ini menjadi sebuah pengalaman musik yang tiada duanya.

Video klip On My Mind disutradarai oleh filmmaker peraih nominasi penghargaan Grammy, Colin Tilley. Semua sudut lagu ini sukses dihidupkan olehnya lewat visual yang indah dan storytelling yang serba intimate.

Selain On My Mind, album You'll Be Alright, Kid dari Warren juga akan menampilkan lagu-lagu dari You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) dan 11 lagu baru.

Lagu-lagu hit Warren seperti Ordinary dan Bloodline (with Jelly Roll) masuk ke daftar lagu album barunya yang secara keseluruhan ditulis oleh Warren bersama Cal Shapiro dan Mags Duval, serta diproduseri oleh Adam Yaron.

Jika You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) membahas tema seputar duka dan kehilangan, You'll Be Alright, Kid adalah lembaran baru yang penuh dengan momen penyembuhan dan harapan.

Lagu Ordinary dari Warren dirilis pada Februari lalu dan disambut hangat secara global. Tidak heran jika lagu tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 1 miliar stream sampai hari ini dan merajai berbagai tangga lagu.

Saat ini, Ordinary duduk di posisi #1 di chart Billboard Hot 100 untuk tiga minggu berturut-turut selain merajai chart Spotify Global Top 50 dan Billboard Global 200.

Ordinary juga menjadi lagu Top 10 Warren pertama di Billboard Hot 100 dan lagu nomor #1 pertamanya.

Warren menjadi solois pria pertama yang debut di posisi pertama chart tersebut di tahun 2024. Di TikTok, lagu tersebut dipakai oleh lebih dari 659 ribu video. Sebanyak 575 juta stream telah dikumpulkan oleh "Ordinary" di Spotify dan videonya telah meraup lebih dari 71 juta view di YouTube.

Warren, hingga saat ini, telah mengumpulkan lebih dari 2.4 miliar stream sepanjang kariernya yang mencakup kesuksesannya di lagu Ordinary dan Bloodline (with Jelly Roll) yang sukses meraih posisi debut tertinggi secara global di Spotify pada 23 Mei dengan lebih dari 3 juta stream. (Z-1)