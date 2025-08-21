Grup Virtual Plave Bakal Tampil di Jakarta

Plave(Instagram @plave_official)

GRUP pria virtual Plave dari Korea Selatan bakal tampil dalam konser bertajuk 2025 PLAVE Asia Tour [DASH: Quantum Leap] di Jakarta pada 18 Oktober 2025.

Promotor Star Planet dan Big Ground Entertainment, selaku pihak yang menghadirkan Plave ke Indonesia mengumumkan bahwa konser grup virtual itu akan dilaksanakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

"Ini adalah babak baru dalam dunia hiburan. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda untuk penonton di Indonesia,"

kata Kevin Hermanto selaku pemimpin projek sekaligus CEO dan pendiri PT Big Ground Entertainment dalam keterangan pers, Rabu (20/8).

Baca juga : Blackpink akan Gelar Konser di Jakarta

Promotor menjanjikan grup Plave akan menampilkan aksi panggung memukau untuk menghibur para penggemar mereka, yang disebut PLLI.

Plave merupakan grup virtual K-pop yang memadukan animasi 3D canggih dengan teknologi real-time motion capture.

Grup yang beranggotakan YEJUN, NOAH, BAMBY, EUNHO, dan HAMIN itu melakukan debut pada 2023. Para anggota grup dan musik mereka ditampilkan di panggung dengan dukungan teknologi animasi mutakhir.

Baca juga : D.O EXO akan Gelar Konser di Jakarta

Setiap anggota Plave dirancang memiliki kepribadian khas, suara unik, dan latar belakang cerita memikat.

Grup ini telah menghadirkan lagu seperti Dash dan WAY 4 LUV, yang masuk ke tangga lagu digital domestik dan internasional, termasuk Billboard Global.

Plave menghadirkan pengalaman konser yang mengaburkan batas antara dunia nyata dan digital.

Tiket konser Plave di Jakarta dapat dibeli melalui situs plaveinjakarta.com dengan harga Rp1.750.000 hingga Rp2.950.000. (Ant/Z-1)