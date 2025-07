Daftar Lagu Album This Is For Twice

Album Baru Twice(Dok.JYP Entertaiment)

TWICE akhirnya merilis karya album penuh studio terbaru mereka berjudul This Is For, pada Jumat, (11/7). Album This Is For menjadi album keempat grup tersebut, sekaligus menjadi perayaan perjalanan satu dekade mereka.

Album This Is For melibatkan nama-nama yang sudah banyak bekerja sama dengan para musisi dunia, seperti Tayla Parx, yang menulis hits 7 rings, thank u, next, 34+35, dan pov dari Ariana Grande. Juga dikerjakan oleh Amy Allen, Julian Bunetta, dan John Ryan, yang dikenal karena karya mereka bersama Sabrina Carpenter, serta Dem Jointz dan Baby Tate.

Berikut daftar 14 lagu di album This Is For Twice :

1. Four

2. This Is For

3. Options

4. Mars

5. Right Hand Girl

6. Peach Gelato

7. Hi Hello

8. Battitude (Nayeon, Jeongyeon, Momo, Mina)

9. Dat Ahh Dat Ooh (Sana, Jihyo, Dahyun, Chaeyoung, Tzuyu)

10. Let Love Go (Jeongyeon, Momo, Sana, Tzuyu)

11. G.O.A.T. (Mina, Dahyun, Chaeyoung)

12. Talk (Nayeon, Jihyo)

13. Seesaw

14. Heartbreak Avenue

