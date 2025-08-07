Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

Basuki Eka Purnama
07/8/2025 10:35
Audisi Girl Grup, BORN TO BREAK -Asian Girls Dance Group Audition, Telah Dimulai
Poster BORN TO BREAK -Asian Girls Dance Group Audition-(MI/HO)

AUDISI global untuk membentuk girl grup kelas dunia yang berasal dari Asia, "BORN TO BREAK -Asian Girls Dance Group Audition-", telah resmi dimulai. 

Audisi ini akan menjaring talenta dari berbagai negara di Asia, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Indonesia, untuk membentuk grup dance-vokal generasi baru yang menjembatani dunia nyata dan dunia virtual. 

Peserta yang terpilih akan menandatangani kontrak eksklusif dengan HT Entertainment Co., Ltd. dan memperluas aktivitas mereka secara global, dengan Asia sebagai basis utamanya.

Baca juga : PB Djarum Buka Audisi 2025, Penyaringan Lebih Selektif Prioritaskan Postur Ideal

Visual utama dari proyek ini menampilkan ilustrasi orisinal karya moomoo, ilustrator populer yang memiliki banyak penggemar di media sosial. Ilustrasi tersebut menggambarkan dengan kuat visi dunia proyek ini, memadukan elemen budaya Asia dengan dunia nyata dan virtual, serta estetika street dan futuristik.

Judul BORN TO BREAK merepresentasikan gagasan untuk melampaui pandangan konvensional bahwa "kehancuran adalah awal dari penciptaan," demi melahirkan nilai-nilai baru. 

Proyek ini merupakan pembaruan budaya yang dipimpin oleh generasi baru—para digital native—yang berani keluar dari batasan dan nilai lama, menjunjung tinggi keunikan individu, serta menembus batas genre, negara, fisik, dan realitas virtual.

Nantikan kelahiran sebuah grup yang akan menyalakan gerakan baru dari Asia untuk dunia! (Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
