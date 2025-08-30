Sinopsis K-Pop Demon Hunters: Menembus Batas Antara Musik dan Dunia Gelap

Sinopsis K-Pop Demon Hunters.(Dok. Netflix)

FILM animasi -KPop Demon Hunters yang dirilis sebagai film orisinal Netflix pada 20 Juni 2025 telah meraih popularitas luar biasa. Diproduksi oleh Sony Pictures Animation dan disutradarai oleh Maggie Kang serta Chris Appelhans, film ini langsung mencuri perhatian.

Ceritanya berfokus pada kehidupan ganda grup K-pop Huntr/x, yang harus menyeimbangkan karier musik mereka dengan tugas sebagai pembasmi roh jahat. Mereka bertarung melawan ancaman supernatural, termasuk menghadapi penguasa Gwi-Ma dan boyband jahat Saja Boys, yang berusaha mencuri jiwa manusia.

Film ini mengikuti kehidupan tiga superstar K-pop: Rumi (Arden Cho), Mira (May Hong), dan Zoey (Ji-young Yoo). Ketika mereka tidak sedang merajai tangga lagu atau menjual tiket stadion, mereka menggunakan identitas rahasia sebagai pemburu iblis untuk melindungi penggemar dari ancaman dunia gelap.

Bersama-sama, mereka harus menghadapi musuh terbesar mereka: boyband Saja Boys, yang ternyata adalah sekelompok iblis yang menyamar.

Konflik memuncak saat Saja Boys terungkap sebagai makhluk supernatural yang berusaha merusak Honmoon, barikade magis yang menjaga keseimbangan dunia manusia.

Boyband ini dipimpin oleh Jinu, mantan manusia yang menjual jiwanya kepada Gwi-Ma demi suara luar biasa. Dia meninggalkan keluarganya untuk mengejar ketenaran. Anggota lainnya, Romance Saja, Mystery Saja, Abs Saja, dan Baby Saja, semuanya berhubungan dengan mitologi Korea, yakni Jeoseung Saja (malaikat maut).

Ketegangan semakin meningkat ketika terungkap bahwa Rumi bukan hanya seorang idola biasa, melainkan setengah iblis. Kekuatan ini bisa menjadi senjata pamungkas dalam melawan Gwi-Ma, namun juga bisa menjadi kutukan yang berbahaya bagi tim.

Film Netflix Terpopuler

KPop Demon Hunters telah meraih pencapaian luar biasa, menjadi film terpopuler Netflix sepanjang masa dengan 236 juta penayangan di kategori Film Bahasa Inggris Terpopuler. Film animasi musikal ini juga menempati posisi No. 1 dalam daftar Film Inggris dengan 25,4 juta penonton pada minggu lalu.

Akhir pekan lalu, penggemar K-pop di seluruh dunia merayakan film ini di bioskop-bioskop Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Irlandia, Australia, dan Selandia Baru melalui acara K-Pop Demon Hunters The Sing-Along Event.(netflix.com/theguardian.com/medcom.id/Z-10)