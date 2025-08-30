Han So Hee Pertimbangkan Peran dalam Adaptasi Live-Action Solo Leveling

Aktris Korea Selatan Han So Hee.(Allkpop)

AKTRIS Han So Hee kini sedang mempertimbangkan peran dalam adaptasi live-action Solo Leveling yang akan tayang di Netflix.

Pada Sabtu (30/8), agensi Han So Hee, 9Ato Entertainment, mengonfirmasi bahwa Solo Leveling adalah salah satu proyek yang tengah dibicarakan.

"Benar, Solo Leveling adalah salah satu proyek yang sedang dipertimbangkan oleh Han So Hee," ujar agensi dalam keterangan resmi yang dilansir dari Allkpop.

Sebelumnya, aktor Byeon Woo Seok telah dipastikan akan memerankan tokoh utama, Sung Jin Woo, dalam drama ini. Sementara itu, berbagai spekulasi menyebutkan bahwa Han So Hee tengah dalam pembicaraan untuk memerankan Cha Hae In, karakter wanita utama dalam cerita.

Byeon Woo Seok, yang dikenal lewat perannya dalam drama 20th Century Girl dan Lovely Runner, akan membintangi Sung Jin Woo dalam adaptasi live-action ini. Dengan pengalaman mendalam dalam memerankan karakter emosional, Byeon Woo diprediksi akan memberikan nuansa baru pada karakter Sung Jin Woo yang ikonik.

Solo Leveling berawal dari novel web yang kemudian diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi. Cerita ini mengikuti Sung Jin Woo, seorang Hunter dengan peringkat terendah, yang berjuang melawan monster-monster yang muncul dari gerbang misterius. Setelah mengalami pengalaman mendekati kematian, ia memperoleh kekuatan luar biasa dan menjadi harapan terakhir umat manusia.

Pertama kali diterbitkan pada 2016, Solo Leveling sukses besar, dengan adaptasi webtoon yang dirilis pada 2018, ilustrasi oleh Jang Sung-Rak. Popularitasnya yang melesat menjadikannya salah satu manhwa yang paling banyak dibaca di seluruh dunia. Pada 2023, Solo Leveling juga diadaptasi menjadi anime, memperluas audiens globalnya.

Webtoon ini telah meraih berbagai penghargaan dan menjadi salah satu seri yang paling dinanti untuk diadaptasi ke berbagai media, termasuk film dan serial TV. (Allkpop, Soompi, Wikipedia/Z-10)