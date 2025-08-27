Im Si Wan Jadi Pembunuh Bayaran di Mantis, Film Orisinal Netflix Tayang 26 September

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
Netflix resmi mengumumkan film orisinal terbarunya berjudul Mantis, spin-off dari Kill Boksoon, yang akan tayang perdana pada 26 September mendatang. Film bergenre aksi ini dibintangi oleh aktor Im Si Wan (Siwan) yang memerankan tokoh utama bernama Hanul, seorang pembunuh bayaran kelas atas dengan julukan “Mantis.”
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Netflix merilis poster teaser dan trailer yang langsung menarik perhatian. Poster menampilkan Hanul dalam balutan busana merah menyala menyerupai darah, lengkap dengan senjata khas berbentuk sabit yang mempertegas citra menyeramkan sesuai julukannya.
Dalam cerita, Hanul kembali setelah lama menghilang dan menemukan industri pembunuh bayaran yang porak-poranda. Perusahaan MK ENT, tempat ia bekerja, berada di ambang kehancuran setelah kematian sang CEO. Situasi ini memicu persaingan sengit antara Hanul, mantan sahabat sekaligus rival Jaei (Park Gyu Young), dan legenda pensiunan Dokgo (Jo Woo Jin) untuk memperebutkan posisi teratas di dunia bawah tanah.
Trailer Mantis dibuka dengan suara tegas Cha Min Kyu (Seol Kyung Gu), CEO MK ENT, yang menjelaskan aturan industri pembunuh bayaran. Narasi ini langsung membawa penonton ke atmosfer penuh intrik. Potongan adegan memperlihatkan pertarungan emosional dan fisik antara Hanul dan Jaei, termasuk dialog tajam yang menyingkap persahabatan rumit mereka.
Dengan visual bergaya, aksi penuh intensitas, serta dinamika karakter yang kompleks, Mantis dijanjikan menjadi tontonan mendebarkan sekaligus tambahan kuat dalam deretan konten Netflix pada September 2025.
Seorang biksu Korea menggelar ritual untuk Saja Boys, boyband fiksi dari film Netflix K-pop Demon Hunters. Fenomena ini kian mendongkrak popularitas film tersebut.
Sniper digambarkan sebagai sosok prajurit atau individu dengan keahlian menembak jarak jauh menggunakan senapan khusus yang presisi.
Netflix September 2025 hadirkan Wednesday Season 2, Black Rabbit, House of Guinness, hingga Alice in Borderland 3. Simak jadwal dan sinopsis lengkapnya di sini.
Drama Korea Aema di Netflix hadirkan kisah industri film Korea 1980-an, menyoroti seksisme, eksploitasi, dan perjuangan perempuan.
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun.
