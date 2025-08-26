4 Film & Serial Netflix Tayang September 2025, dari Wednesday Season 2 hingga Alice in Borderland Season 3

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
NETFLIX kembali menghadirkan sederet film dan serial terbaru yang siap tayang sepanjang September 2025. Mulai dari kelanjutan kisah ikonik Wednesday Addams hingga Alice in Borderland Season 3 yang sangat dinantikan, deretan tayangan ini dipastikan bakal jadi bahan obrolan hangat para pecinta film dan series.
Berikut rekomendasi film dan serial Netflix September 2025 yang wajib masuk daftar tontonan kamu:
Kisah Wednesday Addams (Jenna Ortega) berlanjut setelah dirinya tak sadarkan diri di akhir bagian pertama. Di empat episode terbaru ini, Wednesday kembali ke Nevermore Academy. Namun, usahanya membebaskan tawanan eksperimen rahasia justru membuat Tyler (Hunter Doohan) berhasil kabur.
Wednesday harus melindungi teman-temannya dari wujud Hyde milik Tyler, sekaligus menyelidiki penglihatan misterius tentang kematian sahabatnya, Enid (Emma Myers).
Serial thriller kriminal terbaru Black Rabbit menghadirkan Jason Bateman dan Jude Law sebagai kakak-beradik yang hidup di tengah konflik. Bateman berperan sebagai kakak bermasalah dengan utang judi besar, sementara Law menjadi adik yang menjalankan bisnis restoran di New York.
Utang sang kakak membuat bisnis keluarga terancam hancur. Dengan nuansa tegang ala Ozark dan intensitas khas Uncut Gems, serial ini menjanjikan drama penuh konflik yang bikin penonton betah.
Drama sejarah House of Guinness mengisahkan keluarga besar Guinness, pemilik pabrik bir legendaris dunia. Setelah kematian Sir Benjamin Guinness, keempat anaknya, Arthur, Edward, Anne, dan Ben, harus menghadapi perebutan warisan sekaligus menjaga kejayaan bisnis keluarga.
Serial ini digarap Steven Knight, kreator Peaky Blinders, dengan sentuhan intrik keluarga yang sarat ambisi dan persaingan.
Setelah musim kedua mengungkap tragedi meteor yang melanda Tokyo, kini Alice in Borderland Season 3 menghadirkan tantangan baru yang lebih mematikan bagi Arisu (Kento Yamazaki) dan para penyintas.
Meski tidak lagi diadaptasi langsung dari manga karya Haro Aso, musim terbaru ini tetap melanjutkan perjalanan Arisu dan kawan-kawan menghadapi permainan hidup dan mati berikutnya.
Itulah daftar serial dan film Netflix terbaru September 2025 yang siap menemani waktu luangmu. Mulai dari horor misteri, thriller kriminal, drama sejarah, hingga survival game, semuanya tersedia untuk memanjakan penonton.
Jangan lewatkan jadwal tayangnya agar tidak ketinggalan momen seru setiap episodenya! (Z-10)
Seorang biksu Korea menggelar ritual untuk Saja Boys, boyband fiksi dari film Netflix K-pop Demon Hunters. Fenomena ini kian mendongkrak popularitas film tersebut.
Sniper digambarkan sebagai sosok prajurit atau individu dengan keahlian menembak jarak jauh menggunakan senapan khusus yang presisi.
Netflix akan merilis film aksi orisinal Mantis pada 26 September 2025. Dibintangi Im Si Wan, film spin-off Kill Boksoon hadir dengan aksi penuh ketegangan.
Drama Korea Aema di Netflix hadirkan kisah industri film Korea 1980-an, menyoroti seksisme, eksploitasi, dan perjuangan perempuan.
AKTRIS Lily Collins, pemeran utama dalam serial Emily in Paris sudah terjun ke dunia hiburan sejak masih balita, tepatnya tahun 1992 saat usianya baru dua tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved