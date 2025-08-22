Headline
Soal Noel, Presiden Persilakan KPK

Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.

22/8/2025 16:16
Profil Lengkap Emma Myers: Aktris Muda Bintang Serial Wednesday
Profil Emma Myers(Dok. Netflix)

EMMA Elizabeth Myers adalah seorang aktris muda asal Amerika Serikat yang lahir pada 2 April 2002 di Orlando, Florida. Namanya semakin dikenal dunia setelah memerankan Enid Sinclair dalam serial Netflix populer Wednesday (2022). Dengan karakternya yang ceria dan penuh warna, Emma berhasil mencuri perhatian penonton global.

Biodata Lengkap Emma Myers

  • Nama Lengkap: Emma Elizabeth Myers
  • Tanggal Lahir: 2 April 2002
  • Usia: 23 tahun (2025)
  • Tempat Lahir: Orlando, Florida, Amerika Serikat
  • Kebangsaan: Amerika Serikat
  • Pendidikan: Homeschool (pendidikan rumahan)
  • Keturunan: Yunani dari pihak ibu
  • Hobi & Minat: K-pop (SEVENTEEN), fantasi (Lord of the Rings, Star Wars)

Perjalanan Karier Emma Myers

Emma memulai karier akting sejak kecil pada tahun 2010 lewat peran kecil di The Glades dan Letters to God. Namun, karier profesionalnya baru benar-benar menanjak ketika ia membintangi film televisi A Taste of Christmas (2020).

Beberapa proyek penting Emma antara lain:

  • 2021: Girl in the Basement - film drama thriller
  • 2022: Wednesday - sebagai Enid Sinclair, sahabat karib karakter utama Wednesday Addams
  • 2023: Family Switch - film keluarga bersama Jennifer Garner dan Ed Helms
  • 2024: A Good Girl’s Guide to Murder –-memerankan Pip Fitz-Amobi
  • 2025: Minecraft Movie - berperan sebagai Natalie
  • 2027: The Angry Birds Movie 3 - sebagai pengisi suara

Fakta Menarik Emma Myers

  1. Emma adalah penggemar berat K-pop, terutama grup SEVENTEEN.
  2. Ia dikenal introvert di kehidupan nyata, berbeda dengan karakternya yang penuh energi di Wednesday.
  3. Bersahabat dekat dengan Jenna Ortega, pemeran Wednesday, baik di depan maupun di balik layar.
  4. Popularitasnya melejit setelah Wednesday menjadi salah satu serial paling banyak ditonton di Netflix.
  5. Emma sering disebut sebagai “ray of sunshine” karena sifatnya yang ceria.

Alasan Emma Myers jadi Sorotan

Keberhasilan Emma dalam memerankan Enid Sinclair membuatnya menjadi ikon baru di industri hiburan. Banyak penggemar yang menantikan perannya di berbagai proyek besar mendatang, termasuk adaptasi novel populer A Good Girl’s Guide to Murder dan film Minecraft.

Kesimpulan

Emma Myers adalah aktris muda berbakat yang sedang naik daun berkat karakternya di serial Wednesday. Dengan talenta, karisma, dan sederet proyek besar di masa depan, Emma diprediksi akan menjadi salah satu aktris paling bersinar di generasinya.



Editor : Gana Buana
