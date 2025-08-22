Profil Lengkap Emma Myers: Aktris Muda Bintang Serial Wednesday

Headline
EMMA Elizabeth Myers adalah seorang aktris muda asal Amerika Serikat yang lahir pada 2 April 2002 di Orlando, Florida. Namanya semakin dikenal dunia setelah memerankan Enid Sinclair dalam serial Netflix populer Wednesday (2022). Dengan karakternya yang ceria dan penuh warna, Emma berhasil mencuri perhatian penonton global.
Emma memulai karier akting sejak kecil pada tahun 2010 lewat peran kecil di The Glades dan Letters to God. Namun, karier profesionalnya baru benar-benar menanjak ketika ia membintangi film televisi A Taste of Christmas (2020).
Beberapa proyek penting Emma antara lain:
Keberhasilan Emma dalam memerankan Enid Sinclair membuatnya menjadi ikon baru di industri hiburan. Banyak penggemar yang menantikan perannya di berbagai proyek besar mendatang, termasuk adaptasi novel populer A Good Girl’s Guide to Murder dan film Minecraft.
Emma Myers adalah aktris muda berbakat yang sedang naik daun berkat karakternya di serial Wednesday. Dengan talenta, karisma, dan sederet proyek besar di masa depan, Emma diprediksi akan menjadi salah satu aktris paling bersinar di generasinya.
EMMA Myers, EMMA Myers, pemeran Enid Sinclair, teman sekamar Wednesday Addams menuturkan memasak menjadi salah satu waktu yang baik untuk dirinya. Simak manfaat memasak untuk kesehatan mental
Teh oolong menjadi salah satu minuman favorit Emma. Bahkan ia sempat hampir membuka rumah teh sendiri sebelum mendapatkan peran di Wednesday.
EMMA Myers, yang sangat berbakat, mungkin hanya memiliki daftar film yang masih relatif sedikit. Namun bintangnya telah bersinar cukup terang, berikut daftar film yang dibintangi Emma Myers
Emma Myers kian menegaskan identitas gaya pribadinya sepanjang tur promosi Wednesday Season 2, menghadirkan perpaduan pesona muda dengan sentuhan romantis gotik.
Emma Myers berhasil membuktikan bahwa ia juga pantas mendapat perhatian dalam tur pers Wednesday.
