5 Film dan Serial yang Dibintangi Emma Myers

Emma Myers(Dok.Instagram Emma Myers)

EMMA Myers, yang sangat berbakat, mungkin hanya memiliki daftar film yang masih relatif sedikit. Namun bintangnya telah bersinar cukup terang untuk menarik perhatian dunia. Meskipun ia pernah berperan dalam tiga peran kecil yang hampir tidak diperhatikan saat berusia delapan tahun pada tahun 2010, karier akting Myers benar-benar dimulai pada tahun 2020, dengan lima tahun berakting di depan kamera yang telah menghidupkan beberapa karakter yang tak terlupakan.

Dari salah satu serial Netflix terbesar sepanjang masa hingga adaptasi gim video yang menjadi salah satu judul terlaris pada tahun 2025, Myers adalah bintang baru di Hollywood. Tentu saja, dia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang, tetapi hal itu membuat masa depannya semakin menarik — masa depan yang termasuk peran suara dalam film Angry Birds ketiga, yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 29 Januari 2027.

Berikut film Emma Myers yang menarik untuk dinikmati.

1. Family Switch (2023)

Family Switch menceritakan keluarga Walker yang disfungsional, yang semua anggotanya bertukar tubuh, termasuk bayi dan anjing, setelah bertemu secara kebetulan dengan seorang peramal astrologi.

2. Southern Gospel (2021)

Film-film berlatar belakang agama telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir, dengan salah satu peran pertama Myers sebagai Angie Blackburn muda dalam Southern Gospel karya Jeffrey A. Smith. Film ini dibintangi oleh Max Ehrich sebagai Samuel Allen, mantan bintang rock n’ roll yang hidupnya mulai hancur. Dengan kesempatan untuk memulai lagi, Samuel memutuskan untuk mengejar impian seumur hidupnya menjadi pendeta.

Meskipun ini adalah peran terkecil Myers, penampilannya tetap mengesankan. Film ini menawarkan banyak hal yang bisa dinikmati oleh penontonnya, dan ini adalah satu-satunya film dalam karier Myers hingga saat ini yang mendapatkan rating sempurna 100% di situs agregator ulasan Rotten Tomatoes (meskipun hanya berdasarkan enam ulasan kritikus, jauh lebih sedikit dibandingkan proyek-proyek besar Myers lainnya).

3. A Minecraft Movie (2025)

Salah satu adaptasi gim video dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa, banyak yang mengira film ini akan gagal di box office sebelum dirilis awal tahun ini, tetapi semua prediksi itu terbukti salah ketika film ini berhasil meraih pendapatan hampir 1 miliar USD.

Berlatar di dunia kubik yang familiar dari gim tersebut, sekelompok empat orang yang berantakan dikirim melalui portal aneh ke dunia yang tak pernah ada sebelumnya. Putus asa untuk kembali ke rumah, mereka harus bekerja sama untuk menguasai lingkungan mereka sebelum terlambat.

Dari menghibur penonton muda di bioskop-bioskop di seluruh dunia hingga memecahkan internet berkat adegan Chicken Jockey yang viral, A Minecraft Movie mungkin terasa seperti film khas tahun 2025, dan hal itu mungkin membuatnya semakin baik.

A Minecraft Movie menampilkan peran film terbesar Myers hingga saat ini dan semoga menjadi pertanda hal-hal besar yang akan datang.

4. Wednesday’(2022—Sekarang)

Tentu saja peran paling terkenal Myers hingga saat ini, Enid Sinclair. Karakter itu adalah salah satu karakter paling disukai dalam Wednesday dan merupakan kontras dengan karakter utama Jenna Ortega yang nihilis. Serial ini mengikuti Wednesday Addams remaja yang diusir dari sekolahnya dan dikirim ke Nevermore Academy, yang khusus menerima ‘orang-orang terbuang.’

Di sana, dia dan teman-teman barunya, termasuk roommate Enid, terlibat dalam misteri pembunuhan yang mengancam keselamatan semua orang di sekolah dan di luarnya.

Sebuah angin segar di musim pertama yang bergaya gotik, peran Enid yang diperankan Myers mendapat peningkatan di musim kedua, meskipun saat ini hanya setengah musim yang telah dirilis.

Enid yang manis dan lembut namun juga tangguh, adalah serigala yang kita semua ingin jadikan teman. Salah satu serial Netflix paling populer sepanjang masa.

5. A Good Girl’s Guide to Murder (2024—Sekarang)

Diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Holly Jackson, A Good Girl’s Guide to Murder adalah seri Myers terbaik hingga saat ini, dan juga penampilan utama satu-satunya Myers. Serial ini menampilkan Myers sebagai Pip Fitz-Amobi, siswi yang memecahkan kejahatan, yang percaya penyelidikan pembunuhan siswi tidak ditangani dengan adil oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengambil alih tugas tersebut sebagai bagian dari proyek akademik.

Dalam penampilan yang sangat berbeda dari perannya sebagai Enid, Myers membuktikan ia memiliki variasi yang luas dalam arsenal aktingnya, yang diharapkan menandakan masa depan yang mencakup berbagai karakter dan termasuk lebih banyak pengakuan dan penghargaan. (H-4)