Emma Myers Curi Perhatian dengan Gaya Fesyen di Tur Wednesday

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
JIKA Jenna Ortega kerap menjadi sorotan utama dalam tur pers Wednesday berkat gaya gotiknya yang tegas, kali ini Emma Myers berhasil membuktikan bahwa ia juga pantas mendapat perhatian.
Pemeran Enid Sinclair, teman sekamar Wednesday Addams yang ceria dan penuh warna, tampil begitu memikat dengan serangkaian busana yang tidak hanya menegaskan karakternya di layar, tetapi juga menghadirkan sisi baru dari pribadinya di dunia nyata.
Myers menggandeng penata gaya Jordan Johnson Chung untuk merancang konsep penampilannya sepanjang tur global Wednesday. Dari New York City, Seoul, hingga Sydney, keduanya mengeksekusi visi fesyen yang konsisten: menggabungkan nuansa gotik romantis dengan sentuhan tomboy yang segar.
“Kami ingin menyeimbangkan antara gaya gotik romantis dan tomboy dalam penampilan Emma untuk tur ini,” ujar Chung kepada Vogue, Kamis (21/8).
“Emma adalah tipe artis yang fleksibel. Ia bisa dengan mudah mengenakan keduanya, tapi juga berani keluar dari zona nyamannya dan mencoba sesuatu yang berbeda.”
Hasilnya adalah sederet penampilan yang tidak pernah terasa repetitif. Myers dengan percaya diri mengenakan busana dari label besar seperti Louis Vuitton, hingga rumah mode independen yang lebih eksperimental seperti Shushu/tong.
Salah satu momen menonjol adalah gaun beludru hitam kustom rancangan Rodarte, yang menghadirkan nuansa misterius tanpa kehilangan kelembutan. Lalu ada interpretasi Thom Browne terhadap seragam sekolah klasik, yang memberi aura quirky sekaligus sophisticated.
Sementara slip dress karya Anna October, dengan detail blok warna yang kontras, menambahkan sisi feminin elegan yang tak berlebihan.
Puncak gaya Myers hadir ketika ia mengenakan gaun merah McQueen yang dramatis.
Terbuat dari lace Chantilly, busana ini menampilkan bodice korset yang ketat, bahu tegas, serta kerah sederhana, perpaduan detail yang menghasilkan kesan anggun sekaligus garang. Siluetnya begitu menonjol, hingga banyak penggemar berseloroh bahwa Wednesday Addams sendiri mungkin akan iri melihatnya.
Melalui kolaborasi dengan Chung, Emma Myers berhasil menegaskan posisinya sebagai salah satu ikon gaya baru generasi muda Hollywood. Bukan sekadar mengikuti tren, ia memperlihatkan kepekaan dalam memilih busana yang mampu mengomunikasikan identitas personal sekaligus menambah lapisan interpretasi pada karakternya.
Dengan setiap langkahnya di karpet merah, Myers semakin mengukuhkan diri sebagai aktris dengan visi fesyen yang tajam, berani, dan tak terlupakan. (Z-10)
CASING HP kini bukan hanya sekadar pelindung, tetapi juga menjadi bagian dari gaya dan identitas seseorang. Kimberly Ryder pilih casing HP yang stylish dan fungsional
Casing produk kolaborasi bertajuk Reinventing Forms of The Future yang menyatukan desain cyber-mechanical dari Machine56 dengan pendekatan fashion-tech asal Singapura, Skinarma.
Melalui partisipasi strategis ini, Apex Tactix tidak hanya menampilkan koleksi terbaru juga memperkuat hubungan dengan komunitas dan konsumen loyal.
Koleksi perdana Seamilier yang diperkenalkan di ajang KKI terinspirasi dari keunikan pesisir Belitung dan sejarah kapal karam legendaris yang tenggelam di perairan Batu Itam.
Taqeeya merupakan pionir busana muslimah premium dengan dedikasinya selama 18 tahun serta meraih predikat The Best Abaya Brand pada ajang Istanbul Halal Expo 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved