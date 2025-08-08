Hadir di KKI, Seamilier Angkat Keindahan Belitung dan Warisan Maritim Dunia

Seamilier ambil bagian di Karya Kreatif Indonesia(MI/HO)

MENGHADIRKAN sentuhan keindahan Pulau Belitung dan kekayaan sejarah maritim dunia, Seamilier hadir sebagai brand resort wear Indonesia yang memikat perhatian di ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada 7–10 Agustus 2025.

Koleksi perdana Seamilier yang diperkenalkan di pameran terbesar Bank Indonesia ini terinspirasi dari keunikan pesisir Belitung dan sejarah kapal karam legendaris yang tenggelam di perairan Batu Itam pada abad ke-9 Masehi.

Motif desain yang diangkat merujuk pada kisah nyata The Belitung Shipwreck—kapal dari Timur Tengah yang berlayar dari Tiongkok, membawa lebih dari 60.000 artefak, terutama keramik Changsa, sebelum akhirnya karam di laut Belitung.

Detail lambung kapal yang dijahit menyilang menunjukkan keunikan teknik pembuatan yang menjadi sumber inspirasi utama Seamilier dalam merancang koleksi eksklusifnya.

Ditemukan di perairan Belitung, kapal karam abad ke-9 ini merupakan kapal dhow Arab yang mengangkut keramik dinasti Tang dari Changsa dan daerah lain.

Penemuan ini menjadi bukti nyata jalur perdagangan maritim kuno dan peran penting Belitung dalam hubungan dagang international sejak masa lampau.

Menurut Founder Seamilier Bella, “Kami ingin menjadikan keindahan Belitung dan sejarah maritimnya sebagai identitas karya fesyen Indonesia yang bisa bersaing secara global.”

Creative Director Seamilier Jaems Ferery menambahkan “Seamilier bukan hanya sekedar fashion tetapi tentang perasaan, perjalanan yang membuat sebuah cerita. Itulah cara kami untuk membawa cerita Budaya Belitung mengalir ke seluruh dunia. Seamilier ini terlahir dari laut dan tumbuh dari budaya.”

Desain resort wear Seamilier dirancang untuk kenyamanan penggunanya, dengan siluet yang ringan dan bahan pilihan seperti katun dan linen yang sejuk, menjadikannya pilihan ideal untuk udara tropis—lembut di kulit, breathable, dan tetap stylish.

Bella mengatakan bahwa, keikutsertaan brand Seamilier dalam event KKI ini melewati seleksi yang sangat ketat, bersaing dengan produk fashion etnik dan khas seluruh Indonesia. Keunggulan Seamilier mengangkat ide resort wear dengan kesesuaian keindahan pantai Belitong menjadi daya tarik tersendiri, ditambah setiap produknya selalu memiliki cerita dan makna yang mendalam.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Romi, menyampaikan dukungannya, “Seamilier adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal dan sejarah bisa diolah menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi tinggi. Kehadirannya di KKI menjadi wujud komitmen Bank Indonesia dalam mendorong UMKM lokal untuk naik kelas.”

Kolaborasi Seamilier dengan Bank Indonesia memperkuat posisi brand ini sebagai pelaku kreatif yang mengangkat budaya dan warisan Indonesia ke panggung nasional dan internasional. (Z-1)