Sinergi Lintas Sektor, Belitung Ditetapkan jadi Destinasi Pariwisata Internasional

Rapat koordinasi lintas sektor dalam mempersiapkan Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional.(Dok. Pemkab Belitung)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyepakati langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional. Keputusan itu menjadi hasil utama Rapat Koordinasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Kabupaten Belitung, Kamis (21/8) di Tanjung Pandan.

Salah satu agenda prioritas adalah pembukaan rute penerbangan regional dan internasional melalui Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, yang baru saja ditetapkan sebagai bandara internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025.

“Pariwisata menjadi sektor strategis yang kita proyeksikan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menyiapkan langkah konkret untuk mendukung dan mengakselerasi sektor ini,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, dalam keynote speech.

Belitung sebagai Destinasi Prioritas

Belitung masuk dalam daftar Destinasi Pariwisata Prioritas RPJMN 2025–2029. Posisinya kian diperkuat dengan adanya KEK Tanjung Kelayang serta status UNESCO Global Geopark. Potensi ini juga ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023–2044.

Rudy mengungkapkan, tren pertumbuhan pariwisata nasional menunjukkan sinyal positif. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, jumlah wisatawan, dan perolehan devisa meningkat sejak 2022. Indonesia bahkan naik 10 peringkat ke posisi 22 dalam Travel and Tourism Development Index.

Road Map Pengembangan

Rapat koordinasi merumuskan empat langkah utama:

Peningkatan rute penerbangan domestik dan internasional, termasuk insentif bagi maskapai. Penguatan infrastruktur bandara dan destinasi pendukung. Pengembangan quality tourism untuk wisatawan kelas atas. Aktivasi event nasional dan internasional sebagai daya tarik berkelanjutan.

Rudy menegaskan, pembukaan rute baru dari kota-kota besar di Indonesia maupun negara tetangga ASEAN akan memperluas pasar, meningkatkan jumlah wisatawan, dan mendorong investasi.

Dukungan Daerah

Bupati Belitung, Djoni Alamsyah, menegaskan kesiapan daerah untuk bersinergi dengan pusat.

“Belitung siap menjadi destinasi wisata berkelanjutan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sinergi ini diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan okupansi hotel, memperkuat UMKM, serta menggairahkan ekonomi kreatif.

Rapat turut dihadiri Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Dyah Erowati, Direktur Jasa Bahari KKP Enggar Sadtopo, pejabat Kementerian Kesehatan, Kemenko IPK, serta perwakilan otoritas bandara dan maskapai. (RO/Z-10)