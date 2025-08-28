Fesyen Indonesia Rambah Afrika Selatan

(MI/HO)

SUKSES menembus pasar internasional di Eropa seperti Belanda dan Swiss, Sroja Warna Indonesia (SWI) kini merambah Afrika Selatan. Kehadiran ini menandai tonggak sejarah penting karena menjadi merek fesyen asal Indonesia pertama dalam 30 tahun terakhir yang resmi hadir di Afrika Selatan.

Langkah ekspansi ini mendapat dukungan penuh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Pretoria dan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam peta fesyen global. "Semoga ke depan SWI dapat terus berkembang dan membuka cabang-cabangnya di kota lain di Afrika Selatan," ujar Starlet Y. Koenardi, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Pretoria, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8).

Hasil survei pasar pada Mei 2025 menunjukkan bahwa produk Sroja dan Kudung memiliki daya saing kuat di Afrika Selatan, baik dari sisi desain, kualitas bahan, maupun harga. Johannesburg dan Pretoria, sebagai pusat multikultural dengan populasi lokal dan pendatang yang dinamis, menjadi pasar strategis bagi modest fesyen dan gaya kontemporer yang elegan.

Apresiasi juga datang dari Thandiwe Fadane, perwakilan Departemen Hubungan dan Kerja Sama Internasional Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan. Ia menilai kehadiran Sroja dan Kudung sebagai investasi dan simbol persahabatan dua negara. Ia melihat koleksi-koleksi dari dua merek ini sangat cocok dengan gaya dan budaya negara itu.

Brand Manager Sroja Warna Indonesia, Farizki Putra, menegaskan bahwa ekspansi ini merupakan wujud komitmen pihaknya untuk terus berkembang hingga ke pasar fesyen dunia. Ini juga enjadi simbol diplomasi budaya Indonesia melalui fesyen.

Pada peresmian gerai di Johannesburg, Sroja Warna Indonesia menghadirkan dua koleksi terbaru yang sebelumnya diperkenalkan pada Indonesia Fashion Week 2025. Sroja membawa Tejasvi menampilkan garis desain modern dengan aksen keemasan, merefleksikan kekuatan, kepercayaan diri, dan kemewahan yang abadi. Kudung menampilkan Morgen yang terinspirasi dari bahasa Denmark yang berarti pagi hari. (I-2)